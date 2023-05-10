"Мы изобрели новую атомную бомбу": Уоррен Баффет высказался о создании ИИ

Магнат считает, что "старый, привычный интеллект" более безопасен, чем нейросети.

Глава компании Berkshire Hathaway, которая владеет акциями многих крупных корпораций, Уоррен Баффет на ежегодном собрании акционеров в Омахе обширно коснулся темы искусственного интеллекта, сообщает Techspot.

По его мнению, создание нейросетей смело можно сравнить с изобретением атомного оружия, поскольку он несет в себе столько же опасностей, сколько и атомная бомба, если попадет не в те руки.

Пятый по богатству человек в мире Уоррен Баффетт, рассказал, что его восхитила китайская фабрика BYD, на которой множество роботов под управлением ИИ очень быстро и точно собирают продукцию. Однако он лично скептически относится к шумихе вокруг нейросетей.

Баффетт признал, что ИИ может делать удивительные вещи. Однако следует помнить, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой для человечества, более опасной, чем Северная Корея, например.

"Это словно создание атомной бомбы. Мы вовремя ее разработали и она смогла гарантировать равновесие в мире. То же самое касается ИИ. Но есть ли гарантия, что и атомное оружие и искусственный интеллект будут способны держать это равновесие следующие 200 лет и не станут причиной катастрофы?", — задается риторическим вопросом Баффет.

Баффетт неоднократно говорил, что ядерная война — его самый большой страх и что мысль об этом не дает ему спать по ночам. Он напомнил всем присутствующим цитату Альберта Эйнштейна после расщепления атома. Эйнштейн тогда сказал: "Освобожденная сила атома изменила все, кроме наших способов мышления, и мы дрейфуем к беспрецедентной катастрофе".

Ранее Фокус писал, что пионер в области искусственного интеллекта, Джеффри Хинтон заявил, что нейросети несут в себе больше рисков для человечества, чем климатические изменения.