Новый дрон-торпеда U-IV будет охотиться за врагами под водой: что о нем известно

Беспилотник способен разгоняться до скорости 10 узлов благодаря современному электродвигателю и обтекаемой форме.

Итальянская компания Marconi Industrial Services представила беспилотный подводный аппарат U-IV на глобальной выставке DEFEA 2023 в Афинах. Издание Navy Recognition поделилось интересными деталями проекта.

U-IV напоминает большую черную торпеду длиной около 4 метров — такая форма позволит кораблям и подлодкам "выстреливать" беспилотниками из 21-дюймовых пусковых установок. Герметичные внутренние отсеки и обтекаемый корпус является ключевым преимуществом дрона, обеспечивая ему хорошую производительность.

Подводный беспилотник оснащен электрическим двигателем и гребным винтом для быстрого плавания, максимальная скорость составляет 8-10 узлов (18,5 км/ч), крейсерская — 4-6 узлов (11 км/ч). За управление и маневры отвечают элементы, расположенные в носовой и кормовой части аппарата: два "плавника", стабилизатор поперечной конфигурации и руль. Вместе они меняют направление движения и стабилизируют положение в воде, чтобы противостоять внешним силам.

По словам разработчиков, новые дроны подходят для выполнения множества военных задач под водой, включая разведку, наблюдение и обнаружение подводных угроз. Их можно легко транспортировать и развертывать в различных условиях, а модульная конструкция позволяет менять оборудование и настраивать платформу для конкретных задач.

Ранее в Украине разработали отечественный подводный беспилотник Toloka TLK-150. Аппарат длиной 2,5 м получил тройной двигатели, стабилизаторы и большой киль, который должны обеспечить ему большую маневренность, а главной отличительной особенностью стала камера на "перископе".

Недавно писали, об испытаниях "революционного" морского беспилотника Nauticus Robotics, созданного в рамках проекта Defender. Он получил искусственный интеллект toolKITT, который поможет ему находить и обезвреживать взрывчатку под водой.