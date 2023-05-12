"Квадрокоптер спас жизнь": ВСУ раскрыли детали захвата оккупанта под Бахмутом (видео)

В плену российский связист Руслан Анютин рассказал полезную информацию о состоянии дел в ВС РФ и ЧВК "Вагнер".

Под Бахмутом 92-я бригада Вооруженных сил Украины с помощью дрона взяли в плен российского военного Руслана Анютина. Командир роты "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал подробности "Суспільному".

"Я, Анютин Руслан Николаевич, военнослужащий российской армии. Квадрокоптер сегодня спас мне жизнь", — заявил солдат на камеру.

По словам Юрия Федоренко, Руслан Анютин служил в регулярных войсках связи ВС РФ, чье руководство на местах назначено из рядов ЧВК "Вагнер". Солдат ВС РФ отбился от своей группы на линии Часов Яр — Бахмут и услышал звук двигателей беспилотников в небе.

Он понял, что неминуемо погибнет от бомбардировки, а потому поднял руки вверх и начал просить украинцев о снисхождении с помощью жестов руками. Командир 92-й бригады решил написать и отправить оккупанту записку с требованием сдаться и идти за дроном. Боец согласился и пошел в сторону ВСУ, при этом другие российские военные открыли по нему огонь, но не смогли ни разу попасть.

Как рассказал Юрий Федоренко, оператор провел Руслана Анютина через поле боя, показывая дорогу БПЛА, к украинским позициям, где солдата взяли в плен разведчики и пехотинцы 92-й бригады ВСУ. Сначала украинские военные убедились, что противник безоружен и не представляет угрозы.

"Украинский плен объективно спасает оккупантам жизни, поэтому, пользуясь случаем, призываю оккупантов сдаваться в плен. Это единственный шанс остаться в живых и потенциально после обмена попасть к своим семьям. В противном случае каждый из вас, кто пришел с оружием на нашу землю, будет уничтожен", — обратился Юрий Федоренко.

Пленный боец поделился, что из-за больших потерь наемники ЧВК "Вагнер" становится все меньше и меньше, а их задачи все чаще поручают регулярным войскам. Солдатам под Бахмутом ставят единственную задача: максимально продвинуться вперед и не сдать позиции.

10 мая появилось видео, как 92-я бригада взяла российского военного в плен при помощи дрона. Ему сбросили с квадрокоптера записку с призывом сдаваться. Сначала боец отказывался, но его переубедил взрыв гранаты, сброшенной с БПЛА.