Поймали шпионов, которые общались через YouTube: как они шифровали сообщения

Южная Корея обвиняет некоторых лидеров Федерации профсоюза в шпионаже на КНДР. Один из них даже пытался сбежать в Северную Корею.

Власти Южной Кореи предъявили обвинения четырем лидерам Федерации профсоюзов в шпионаже в пользу Северной Кореи, сообщает The Record. Обвиняемые общались со своими кураторами через закодированные сообщения к малопопулярному видео на YouTube. Это один из самых необычных случаев шпионажа, которые когда-либо раскрывались в Южной Корее, говорят в прокуратуре.

Участники шпионской группы из числа руководителей Федерации профсоюзов должны были отслеживать деятельность своего ведомства, а так же по указанию кураторов из КНДР устраивать забастовки против южнокорейского правительства. Свои отчеты и новые задания они посылали через комментарии к малоприметному видео "Как завести мотоцикл Yamaha NVX 155 без ключа" оставляя секретные фразы, которые означали место и время встречи.

Один из подозреваемых 102 раза получал инструкции от северокорейских агентов в период с 2018 по 2022 год и фотографировал американскую военную базу в Пхентхэке и военно-воздушную базу Южной Кореи в Осане.

Шпионскую сеть раскрыли после того, как один из четырех ее участников попытался бежать в Северную Корею через границу с Китаем. Он был задержан и признался в своей причастности к шпионажу. Его показания привели к аресту трех других подозреваемых.

Федерация корейских профсоюзов — крупнейшая профсоюзная организация в Южной Корее — отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными. Она заявляет, что это попытка дискредитировать ее деятельность за критику правительства.

Ранее Фокус писал, что "загадочная" группа хакеров шпионит за Украиной и за Россией: что о ней известно.

.