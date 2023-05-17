Военные по-новому шифруют связь: готовятся к противостоянию с Китаем и Россией

Американская армия готовится к новому эксперименту с секретной связью между подразделениями в случае противостояния с вражескими РЭБ.

Пентагон планирует провести новый эксперимент по обеспечению устойчивой связи между подразделениями и бронированным транспортом, сообщает Defense News. В случае успешных изысканий это позволит обеспечить надежной связью не только военных, но и различные боевые платформы и датчики в условиях современных войн.

Эксперимент является частью более широкой инициативы по созданию совместной сети для всех видов вооруженных сил, известной как Joint All-Domain Command and Control (JADC2).

В Пентагоне хотят проверить, как можно использовать существующие и новые технологии для обеспечения надежной и защищенной связи в условиях помех и противодействия противника. Для этого армия хочет интегрировать разные системы связи, такие как Link 16, Tactical Targeting Network Technology (TTNT) и Mobile User Objective System (MUOS), а также испытать новые способы передачи данных, например, через лазеры или спутники.

Как отмечают военные, особенно вопрос надежности связи беспокоит представителей бронетанковых войск США. Тяжелые формирования в настоящее время не имеют единой связи с армейским руководством, и модернизация сети является одним из главных приоритетов в случае военных конфликтов с Китаем или Россией.

В Пентагоне говорят, что эксперимент под названием "Пилотная сеть бронетанковых формирований", запланирована на четвертый квартал 2024 года и, вероятно, будет проводиться в Форт-Блисс, штат Техас.

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