Илон Маск разбушевался: "OpenAI существует благодаря мне, а удаленная работа – чушь" (видео)

Скандальный ИТ-магнат снова взбудоражил общественность своим интервью журналистам.

Илон Маск нелицеприятно высказался по поводу компании OpenAI, в которую он в 2015 году вложил $50 млн, но позже забрал из-за ссоры с другими основателями проекта, в том числе с Сэмом Альтманом. Эти высказывания появились во время интервью Маска телеканалу CNBC.

Более того, Илон заявил, что именно он является автором названия компании и планировалось, что это не будет коммерческим проектом. А теперь OpenAI комерциализировала ChatGPT и это выглядит "как фонд, который создавался для борьбы с вырубкой лесов Амазонки, а потом открывший деревообрабатывающую фабрику".

Так же Маск сказал, что если главный инвестор (Microsoft) захочет, то очень быстро прикроет или заберет все революционные наработки OpenAI.

Так же ИТ-предприниматель прошелся и по любителям удаленной, дистанционной работы. Он назвал такой поступок "аморальным" и заверил, что является приверженцем работы в офисе, ведь "только так люди могут работать максимально продуктивно" и вообще, "удаленная работа — это чушь собачья". И вообще, по мнению Илона, сегодняшнее "поколение нотубучников" живет в "выдуманном Ла-ла-ленде". Сам Маск утверждает, что имеет всего два-три выходных в году, в которые он может хоть чуть-чуть расслабиться и не заниматься каким-либо проектом.

На резонный вопрос журналиста о том, не боится ли Маск своими постоянными резкими высказываниями снискать гнев рекламодателей и потерять прибыль, Илон ответил, что "будет говорить все, что хочет", и ради свободы слова даже готов потерять прибыль.

Мнение Илона Маска об удаленнолй работе

Ранее Фокус рассказывал, что авторы ChatGPT создадут новый ИИ: его код будет открыт для всех желающих.