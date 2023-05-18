ВВС получат беспилотник SiRTAP: технические характеристики и особенности БПЛА

БПЛА заменит дроны израильского производства — Searcher MkII и Hermes 450.

Компания Airbus Spain запустит в производство высокопроизводительный БПЛА SiRTAP. Известно, что его поставят на вооружение для ВВС Испании и Колумбии, пишет defensenews.com.

Дрон разрабатывают в рамах программы SirTAP (Sistema RPAS Táctico de Altas Prestaciones), ранее беспилотник имел маркировку Atlante 2 MALE. Это будет тактический беспилотный летательный аппарат для сбора разведывательной информации и наблюдения. Он заменит дроны израильского производства — Searcher MkII и Hermes 450.

Испания закупит 27 платформ SiRTAP, каждая из которых состоит из трех дронов, наземной станции управления и аппаратуры для приема данных. Министерство обороны Испании получило разрешение на инвестирование 500 млн евро в этот проект. Колумбия купит 6 платформ.

Дрон SirTAP: технические характеристики

Устройство SiRTAP сможет провести в автономном полете 20 ч, подняться на высоту 6,4 км и нести до 150 кг полезной нагрузки. Складная конструкция дрона позволит транспортировать его по суше, а также и по воздуху на транспортных самолетах, таких как C-295. Один самолет сможет уместить 2 БПЛА. По словам представителей Airbus, беспилотник подходит для различных миссий, включая сбор разведданных, морское наблюдение, сопровождение конвоев и защиту сил, а также радиоэлектронную борьбу.

Также в заявлении компании отмечается, что платформа была разработана как экономически эффективное решение, предназначенное для военно-воздушных сил. На данный момент дронами SiRTAP заинтересовались только Испания и Колумбия, но и другие страны проявили интерес к беспилотнику и внимательно следят за его развитием, в том числе Франция.

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