Китайские дроны имеют секретную функцию: их нельзя использовать против КНР, - СМИ

В особых случаях беспилотники даже будут самоуничтожаться, если попытаться лишить их защитного функционала.

Китайские беспилотники, экспортируемые в другие страны, имеют встроенную защиту от использования против самого Китая, пишет South China Morning Post. Об этом журналистам сообщил источник, близкий к военным кругам.

Он сказал, что все китайские боевые и разведывательные беспилотники спроектированы и разработаны так, чтобы распознавать "электрический геозабор", окружающий границы китайской территории. "На самом деле, это достаточно простая технология, направленная на то, чтобы гарантировать невозможность атаки КНР с помощью произведенных в стране беспилотников", — сказал военный.

Пекинский военный эксперт отмечает, что это "общеизвестный факт" для китайских производителей дронов. Также для военных БПЛА есть ограничение на запуск ракет: если дрон направлен в сторону китайской границы, то он просто не будет стрелять. А если кто-то из зарубежных инженеров отыщет модули защиты и захочет их демонтировать, то дрон просто самоуничтожится и вообще перестанет функционировать.

У журналистов нет сомнений в словах эксперта, потому что о том же самом говорят косвенные доказательства. Например, глава Baykar Technology Халук Байрактар рассказал прессе, что китайские БПЛА "разворачивались по мере приближения к китайской границе". Именно поэтому заказчики беспилотников все чаще обращаются к Турции из-за опасений, что китайские беспилотники не получится использовать на 100%.

Кроме того, в социальных сетях появлялись утверждения о том, что DJI добавил функцию "геозабора" в свои новые экспортные версии, которые не могут летать над Украиной — независимо от того, кто ими управляет. Впрочем, пока что такой информации от ВСУ не поступало и дроны Mavic активно используются нашими военными.

Ранее Фокус сообщал, что редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ: что известно о БПЛА.