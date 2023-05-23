Компании по производству электроники бегут из России: в чем причина

10% всех производителей электроники из России уже перенесли свое производство за рубеж.

Постоянные проверки "соответствующими органами" и большое санкционное давление заставляют производителей телекоммуникационного оборудования бежать из России, сообщает издание Коммерсант. По заявлению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, за минувший год более 10% подобных компаний перенесли свое производство в другие страны.

В основном свою сборочную линию релоцируют в Китай, Вьетнам, Индию и Турцию, заявил Покровский. И если, по его данным, в России действовало около 3 тысяч телеком-предприятий, то за последний год 300 из них уже покинули территорию страны.

В основном, это связано с подорожанием производственных процессов в самой России из-за наложенных на нее санкций. Чем больше цепочка обхода санкций, тем дороже, а значит менее конкурентным получается конечный продукт. Кроме того, некоторые компоненты имеют модули шифрования, а значит должны пройти проверку ФСБ, что усложняет разработку и внедрение новых продуктов.

Конечно, уход из России не означает, что эти компании ориентированы на продажу своей продукции на европейском или американском рынках. Просто это очередной способ удешевить производство, обойти санкции и избежать бюрократических препон, с которыми сталкиваются компании из РФ. Для "иностранцев" этот процесс более щадящий, так что все больше российских компаний будет переносить свое производство за рубеж, потому что поставлять в РФ готовую продукцию — даже с иностранного юрлица — проще, чем зарубежные компоненты, говорят эксперты рынка.

Ранее Фокус писал, что ЕС введет санкции против производителей микроэлектроники для оружия РФ.