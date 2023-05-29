Беспилотную лодку научили запускать дроны-камикадзе Hero-120: что это даст в бою (видео)

Этот готовый прототип уже проходит испытания перед полным принятием на службу армии США.

Корпус морской пехоты США начал тестировать беспилотную лодку, на которой установлена система запуска барражирующих боезапасов Hero-120 от израильской компании UVision, пишет The Drive. LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessels — беспилотная надводная лодка большой дальности) может выпускать до восьми дронов-камикадзе за один раз, работать как с экипажем, так и автономно, а так же служить для разведки и поддержки боевых кораблей.

Что известно о новой беспилотной надводной лодке

На производства этой беспилотной лодки у подрядчика Пентагона компании Metal Shark ушло почти два года. Пока не ясно, сколько именно таких лодок закупит ВМС США – все будет зависеть от успешности множества испытаний. В основном лодку хотят использовать "как платформу для разведки, наблюдения и рекогносцировки". Доступные сведения о конструкции и возможностях LRUSV в настоящее время засекречены. Но морские пехотинцы описывают ее как "полуавтономную платформу", что должно означать, что лодка способна выполнять определенные задачи самостоятельно после получения инструкций от оператора.

Планируется, что LRUSV начнет выполнять задачи как индивидуально, так и в группе из себе подобных лодок и будет способна долго время находиться в море без дозаправки. Департамент военно-морского флота запрашивает около $25 млн для дальнейшей разработки систем LRSUV.

Hero-120 компактны и их можно размещать на любых платформах Фото: Минобороны США

Почему выбрали дроны-камикадзе Hero-120

Военные говорят, что именно эти дроны-камикадзе отлично подходят для установки на различные мобильные платформы, например на броневики LAV-25. Кроме того, израильские дроны отлично показали себя в Украине и теперь армия США активно использует их в различных конфигурациях.

Hero-120 можно установить даже на БТР Фото: Минобороны США

Для LRUSV будут использовать модификацию беспилотника Hero-120 OPF, и пока неясно, чем именно она может отличаться от стандартной модели. На веб-сайте Uvision в настоящее время говорится, что максимальная дальность полета Hero-120 составляет не менее 60 км, а время в полете достигает 1 ч.

Hero-120, как и большинство других барражирующих боеприпасов, отличается от более традиционных ракет и беспилотников тем, как его можно использовать благодаря электронно-оптическим и инфракрасным камерам и системе управления оператором.

Эта концепция управления, частично разработанная израильскими компаниями вместе с самой идеей барражирующих боеприпасов, позволяет бойцу "видеть", что делает боеприпас на протяжении всего полета, и вносить точные корректировки курса. Это помогает с положительной идентификацией цели и повышает точность. В случае появления гражданских лиц или при необходимости есть функция отмены взрыва. Кстати, дрон Hero-120 можно подобрать, отремонтировать и снова использовать, если пришлось отменить атаку на полпути.

Как военным пригодится тандем LRUSV и Hero-120

Дрон-камикадзе Hero-120 очень небольшой, но заряд в нем достаточно мощный, чтобы поразить множество целей, от транспортных средств до небольших лодок. Потенциально систему можно было бы использовать даже против более крупных кораблей в открытом море, нацеливая их радары, антенны связи или другие ключевые системы, чтобы повлиять на успешность миссии. Такие атаки потенциально могут вынудить корабль-мишень покинуть этот район или иным образом вывести его из строя.

Пентагон активно внедряет дроны-камикадзе на разные морские платформы Фото: Минобороны США

Кстати, сейчас корпус морской пехоты отдельно тестирует идею небольших групп, передвигающихся на резиновых плотах, вооруженных противотанковыми ракетами Javelin, чтобы использовать их в качестве ударных ракет на море. В любом случае LRUSV, вооруженные Hero-120, похоже, станут важным компонентом будущих экспедиционных операций морской пехоты США.

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