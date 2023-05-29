Рой дронов под управлением ИИ смог атаковать цели в небе и на земле одновременно

Специалисты объединяли в рои дроны Blue Bear Ghost и Insitu CT220, наземных роботов Viking и самоходную артиллерийскую установку FV433 Abbot.

Недавно прошли учения в ходе которых австралийские, британские и американские летательные и наземные беспилотники, оснащенные ИИ, смогли работать сообща, пишет defensenews.com.

В учениях приняли участие более 70-ти военных и сотрудников оборонных предприятий, а также представители отрасли, задействованные в программе AUKUS Advanced Capabilities Pillar 2, в рамках которой разрабатываются критически важных технологии вроде искусственного интеллекта, квантовых вычислений, кибернетики и гиперзвуковых технологий. Специалисты объединяли в рои дроны Blue Bear Ghost и Insitu CT220, задействовали беспилотных наземных роботов Viking, самоходную артиллерийскую установку FV433 Abbot, а также танки Challenger 2, бронемашины Warrior, БМП ОТ-90.

Военные из Австралии, Великобритании и США уверены, что ИИ является критически важным фактором международной конкурентоспособности во многих секторах, в том числе в финансах, здравоохранении и обороне. Представители Министерства обороны Великобритании заявили, что союзники должны делиться разработками в сфере ИИ, так как это поможет повысить совместимость вооружений и сэкономить время и деньги.

Беспилотная наземная техника Viking

В бюджетном плане Министерства обороны США на 2024 финансовый год была предусмотрена сумма в $1,8 млрд на ИИ-технологии, говорится в материале. По состоянию на начало 2021 года, в разработке находятся не менее 685 проектов, связанных с ИИ и с системами вооружения.

Ранее мы сообщали о том, что лодка-беспилотник смогла запустить с борта ударный дрон.