Старые броневики превратят в беспилотный транспорт: зачем это понадобилось военным

Пентагон активно работает над программой GEARS, которая не позволит ржаветь старым БТР.

Министерство обороны США объявило о начале программы под названием GEARS, которая призвана задействовать в вооруженных силах устаревшую бронетехнику, пишет DefensesCoop. В армии США накопилось достаточно много старой техники, которая тихо ржавеет на полигонах и никак не используется.

Поэтому в Пентагоне решили объявить конкурс среди подрядчиков на разработку специальной системы, которая позволит использовать эту бронетехнику в качестве беспилотного транспорта. Поскольку во всех ведущих армиях мира сейчас активно разрабатывают роботизированные системы, то использование устаревшей, но не бесполезной техники соответствует современным военным веяниям, говорят в МО США.

Кроме того, подобная роботизация поможет в будущем уберечь войска от опасности и получить больше тактических возможностей. Примеры технологий следующего поколения, которые находятся в разработке, включают опционально пилотируемую боевую машину и роботизированные боевые машины. Тем не менее Пентагон также хочет модернизировать старые системы, такие как логистические грузовики и БТР, чтобы сделать их более автономными.

В Пентагоне обещают, что внимательно рассмотрят все решения как по аппаратной, так и по программной составляющей. Это может включать в себя: сетевые и коммуникационные системы, критически важное для автономности аппаратное обеспечение, графические интерфейсы для управления, автономное навигационное ПО и все, что пригодится для автоматизации техники.

Отобранным компаниям может быть предложено преобразовать до 6-ти автомобилей в течение одного года после получения контракта и до 50-ти, или более, автомобилей, интегрированных в течение двух с половиной лет после удачных тестов на полигоне.

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