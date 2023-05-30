Энергию солнца будут собирать в космосе и отправлять на Землю: как это возможно

Специальные космические спутники уже запустят в середине десятилетия.

Японские исследователи работают над программой, которая призвана поставить эксперимент по сбору солнечной энергии в космосе и дальнейшей ее отправки прямо на землю, пишет Nikkei. В последние годы космическая солнечная энергия вновь привлекла к себе внимание, поскольку все больше государств стремятся к нулевым выбросам углекислого газа.

Группа ученых из Киотского университета планирует провести эксперимент примерно в 2025 году, чтобы выяснить, можно ли передавать эффективно, а не только научно, энергию из космоса на землю. Для этого запустят небольшие спутники для отправки солнечной энергии на наземные приемные станции.

"Если мы сможем продемонстрировать нашу технологию раньше других стран, это станет инструментом ведения переговоров по развитию космоса с другими государствами", — сказал профессор Киотского университета Наоки Шинохара.

Под его руководством еще в 2009 году группа специалистов использовала дирижабль для передачи энергии с высоты 30 м на мобильный телефон на земле. Компания работает над совершенствованием базовой технологии беспроводной подачи электроэнергии.

Японцы давно работают над улучшением систем для сбора солнечной энергии прямо в космосе Фото: Киотский университет

Космическая солнечная энергетика как идея была предложена американскими физиками в 1968 году. Концепция заключается в запуске солнечных батарей в космос для выработки электроэнергии на высоте 36 000 км. Концепция предполагает, что солнечная энергия преобразуется в микроволны — то же самое электромагнитное излучение, которое используется в микроволновых печах — и отправляется на наземные приемные станции для преобразования в электрическую энергию.

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