Больше не постреляют: дроны-камикадзе ВСУ взорвали российские минометы (видео)

Двумя меткими ударами операторы уничтожили вооружение оккупантов, использовав последние ударные беспилотники из своего арсенала. Их работу продолжили артиллеристы.

Операторы батальона К-2 из 54-й отдельной Механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили позицию российских минометчиков с помощью дронов-камикадзе. Подразделение опубликовало видеозапись атаки на своем YouTube-канале.

Аэроразведчики заметили на позиции оккупантов два миномета калибра 120-мм, стоящих в нескольких метрах друг от друга на железнодорожной станции, и отправили к ним два ударных FPV-дрона от организации "Эскадрон". БПЛА по очереди влетели в орудия и взорвали их меткими ударами.

"Сначала к работе приступил расчет дронов-камикадзе, но после плодотворного дня это была последняя птичка в арсенале. Затем присоединилось ее Величество великокалиберной артиллерии. Результаты на видео", — отчитались представители батальона К-2.

Судя по ролику, ВСУ атаковали хранилище нефтепродуктов, которыми пользовались россияне. Артиллерийские снаряды повредили трубы, из которых вытекло и загорелось топливо.

В конце мая ВСУ показали, как дроны забросали минометчиков из РФ гранатами на поле боя. После первых взрывов оккупанты сбежали, бросив оружие, а украинские операторы уничтожили его вместе с боекомплектом.

Появилась информация, что украинские войска теряют около 10 000 дронов в месяц. По мнению экспертов, большую часть этих беспилотников составляют "камикадзе", которые взрываются при выполнении своей миссии.