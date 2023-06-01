В РФ пытались создать "невидимый" корабль, но ничего не вышло: потратили впустую 10 лет

Разработчики потратили 10 лет и 29 млрд рублей, обещая сдать готовый корвет уже через два года, но внезапно решили переделать проект и "заморозили" строительство.

В России признали провальным проект новейшего "корабля-невидимки" (20386). Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на осведомленного источника.

Он заявил, что "стелс-корвет" отправили на перепроектирование для "проработки" дополнительных технологических решений. Проект не закрыли, однако его реализацию отложили на неопределенный срок. Как подчеркнул источник, для решения о строительстве серии кораблей проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю.

Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность размещения БПЛА. Их должны были сделать полностью незаметными для радаров благодаря специальному радиопоглощающему покрытию.

Модель корвета проекта 20386 Фото: РИА Новости

Как отмечает Telegram-канал Ateo Breaking, "стелс-корвет" разрабатывали 10 лет и планировали ввести в состав российского флота уже через два года, однако "признали провалом". По информации канала "МашТех", На сегодняшний день заложен всего одно судно проекта 20386 на Северной верфи, но его строительство заморозили. Известно, что россияне завершили лишь корпус без надстройки, но расходы уже превысили 29 миллиардов рублей.

Главная проблема заключается в дорогой радиолокационной системе (РЛС) — ее так и не удалось внедрить в систему радиоэлектронного вооружения. При этом военные хотели получить возможность перевозить в контейнерах сменную полезную нагрузку, что потребовало дополнительного объема и водоизмещения. Проблем добавило размещение на корвете вертолетоподъемника, как на тяжелом ракетном крейсере. В 2021 Объединенная судостроительная корпорация заявила, что корабль может никогда не войти в состав флота, даже если будет достроен — в таком случае оно останется опытным судном для испытаний.

Головной корвет из этого проекта при закладке на "Северной верфи" в 2016 году получил имя "Дерзкий", затем его переименовали в "Меркурий". Позже это имя присвоили корвету проекта 20380, который 13 мая 2023 года вошел в состав ВМФ.

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