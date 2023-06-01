Военные тратят более $1 млрд в год на энергетическое оружие: что оно даст на поле боя

К энергетическому оружию относятся различные лазерные системы и микроволновое оружие.

Министерство обороны США тратит около миллиарда долларов в год на разработку так называемого "направленного энергетического оружия", пишет Vice со ссылкой на новый отчет Управления по контролю за правительственными расходами США. Согласно данным, деньги идут на лазерные и микроволновые системы, которые пока что находятся в процессе разработки или в качестве прототипов.

Перспектива лазерного вооружения

Военные лазеры как в фантастических фильмах – давняя мечта американских военных. Особенно их прельщает идея разработать портативные лазерные установки, которые может держать в руках любой боец. Причем компактные лазерные системы должны быть предназначены не столько для стрельбы по врагу, сколько в качестве индивидуальной защиты от атаки дронов.

В пользу лазерного оружия говорит факт их рекордного достижения цели (со скоростью света), а также точность попадания. Но главным препятствие пока что остается необходимость в мощных аккумуляторах и инновации в оптических системах, которые позволят проходить лазерному лучу без потери энергии сквозь дождь, туман или снег.

Пока что более реальным выглядят большие лазерные установки для борьбы с дронами, которые благодаря скорострельности и наведению с помощью систем искусственного интеллекта будут использоваться в качестве ПВО для противодействия атак роя беспилотников и дронов-камикадзе.

Однако ВВС США уже экспериментирует с лазерами высокой энергии на своих самолетах для сбивания ракет противника, а ВМС хочет использовать лазерные установки для борьбы с БПЛА и небольшими атакующими лодками врага.

ВВС США хочет установить лазерные установки на самолеты для защиты от ракет врага Фото: U.S. Air Force

Микроволновое оружие

Еще одно перспективное направление, которое очень интересует Пентагон. Оружие на основе генерации микроволн будет способно "проходить" сквозь стены и избавит войска от штурма конкретных объектов с риском для себя. Это оружие предназначено, прежде всего, для выведения из строя энергосистем противника, датчиков и другой электроники противника. Конечно, микроволновое оружие может использоваться и в качестве ПВО.

Но и тут главной проблемой является громоздкость оборудования и большие энергозатраты.

Микроволновое оружие прекрасно подходит для защиты от дронов Фото: Epirus

Эти идеи стоит таких затрат?

Военные эксперты говорят, что ответ зависит от того, кого вы спросите. Конечно, для военных подрядчиков, которые экспериментируют с подобными системами вооружений эти затраты могут показаться даже слишком малыми. А сами военные могут аргументировать необходимость тратить такую сумму на эксперименты в связи с постоянно меняющимися концепциями современных войн. Некоторые военные аналитики также утверждают, что оружие высокой энергии потенциально более точное, чем обычные боеприпасы, что снижает риск случайных гражданских жертв.

В любом случае современные технологии должны обязательно применяться и в военном деле и даже немного "заглядывать" вперед, утверждают в Пентагоне. Экономия на инновациях может обернуться большими проблемами, ведь сегодня на поле боя все решают технологии, а не количество солдат в той или иной армии.

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