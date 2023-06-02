Россияне с гордостью перешли на оборудование из КНР по производству чипов "из 90-х"

Завод "Микрон" заменил американское оборудование на китайское и "завален заказами".

В условиях санкций США российскому заводу "Микрон", который раньше выпускал "древние" чипы по 90 нанометровому процессу пришлось сменить западное оборудование на аналоги из Китая и Беларуси, пишет издание Коммерсант. Об этом стало известно из выступления зам. гендиректора по операционной деятельности Сергея Ранчина на форуме "Цифровая индустрия промышленной России".

"В условиях ограничений по приобретению лучших материалов, практик и сервисов приходится развиваться, поменяв одну лошадь на другую", — сказал Сергей Ранчин комментируя планы по расширению производства и увеличения выпускаемой продукции.

Конечно, ни о какой модернизации не может идти речи. Пока западные гиганты выпускают чипы по 3 нанометровому процессу россиянам приходится довольствоваться технологиями из 90-тых годов минувшего столетия. Даже Китай уже производит процессоры на 7 нм, но не спешит делиться технологиями с "надежным партнером".

Впрочем, на "Микроне" не отчаиваются и бодро рапортуют об "грандиозном увеличении заказов", хотя непонятно, кому потребовалось столько древних чипов, которые даже для нетребовательных задач и техники уже недостаточны.

На предприятии говорят, что до 2025 года хотят увеличить производство кремниевых пластин для выпуска чипов 90-180 нм с 3 тыс. до 6 тыс. штук. Для этого заводу, конечно же, нужны инвестиции в 10 млрд рублей. Зато наконец-то в России получится выпускать чипы для отечественных SIM-карт.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ЕС введет санкции против производителей микроэлектроники для оружия РФ.