К человекоподобному роботу подключили ChatGPT: он стал выражать эмоции (видео)

Андроид оснащен лицевыми мышцами, и его общения с людьми выглядит максимально реалистичным.

Компания Engineered Arts, которая занимается производством андроидов, подключила своего робота Ameca к нейросети от OpenAI чтобы их машина могла вести "осознанный" диалог с человеком, сообщает The Verge. Компания базируется в Великобритании и совершенствует роботов, основные механизмы которых заказывает у своих подрядчиков.

Мастерская Engineered Arts выглядит словно из популярного сериала "Мир дикого запада", где вас окружают реалистичные заготовки лиц и фигур людей. В качестве одной из своих целей в Engineered Arts видят толчок для максимальной интеграции роботов в социум и инженерных инноваций. Например, там очень гордятся своей разработкой ключицы, которая повторяет все функции этого сустава, как у настоящего человека.

Но одна из сложных задач, помимо движений в пространстве, – это человеческое общение, поэтому в Engineered Arts прибегли к современным механизмам нейросетей и использовали в своей самой популярной модели робота Ameca искусственный интеллект от компании Open AI.

Благодаря чат-боту ChatGPT, андроид умеет осознанно отвечать на вопросы и с учетом того, что инженеры оснастили лицо робота мышцами, то эмоциональная окраска ответов и реакция на вопросы выглядит очень реалистично.

Ameca умеет распознавать сарказм и шутки, имеет собственные "воспоминания", а на предложение "убить всех человеков" отвечает категорическим отказом.

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