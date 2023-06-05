Apple может показать революционную Mixed Reality-гарнитуру: где смотреть презентацию

В 20-00 по Киеву ожидается конференция для разработчиков, на которой Apple покажет новые гаджеты и инструменты.

Сегодня в Apple Park в Купертино пройдет ежегодная конференция WWDC для разработчиков продуктов и приложений Apple, на которой генеральный директор компании Тим Кук может представить MR-гарнитуру (Mixed Reality), сообщает The Verge. Именно вокруг этого секретного проекта, над которым Apple работала несколько лет, сейчас сосредоточено внимание всех любителей продукции компании.

Mixed Reality-гарнитура: зачем нужна и что в ней особенного

Точного названия устройства пока никто не знает, но предварительно его именуют как Reality Pro. Журналисты выяснили, что Apple подала заявки на товарные знаки, в том числе "Reality", "Reality One", "Reality Pro" и "Reality Processor", что совпадающие с названием realityOS, появившимся в коде Apple.

Гарнитура смешанной реальности (Mixed Reality) Apple, возможно, является одним из самых интересных продуктов компании за последние годы. Хотя Apple до сих пор даже не подтвердила ее существование, инсайдеры и эксперты по продуктам Apple говорят, что это будет революционная гарнитура, совмещающая в себе как виртуальную реальность (VR), так и дополненную реальность (AR) – в итоге получается смешанная реальность (MR). Предполагается, что в Reality Pro будет установлено множество внешних датчиков для поддержки отслеживания рук, а также датчиков внутри гарнитуры, которые отслеживают ваши глаза.

Что касается технических характеристик, то, по слухам, гарнитуру оснастят чипом M2 с 16 ГБ оперативной памяти, двумя 1,41-дюймовыми экранами Micro OLED с плотностью пикселей 4000 ppi каждый. Возможно, дисплеи будут способны обеспечивать яркость более 5000 нит и пользователи смогут видеть разрешение 4K каждым глазом.

Возможность появления такой гарнитуры у Apple говорит тот факт, что компания занимается созданием VR-версий некоторых своих собственных приложений, включая Safari, FaceTime, Apple TV, Apple Books, Freeform и других.

Одной из интриг остается цена устройства. Кто-то из экспертов утверждает, что Reality Pro будет стоить аж $3000, другие сходятся на сумме в районе $1000, как более адекватной и конкурентноспособной.

Еще один из вариантов гарнитуры Apple от инсайдеров Фото: Соцсети

Что еще Apple покажет на конференции

Также ожидается, что Apple представит более крупный 15-дюймовый MacBook Air взамен предыдущего 13-дюймового варианта. Скорее всего модель оснастят прошлогодним чипом M2, а сам дисплей может иметь то же разрешение 3024 x 1964 точек, что и 14-дюймовый MacBook Pro.

Инсайдеры говорят, что наряду с MacBook Air Apple готовится выпустить "несколько новых компьютеров Mac", но пока не совсем ясно, что это за модели. Ходят слухи, что компания работает над 24-дюймовым iMac, которые могут поставляться с новым чипом M3.

Наверняка на конференции для разработчиков представят некоторые обновления для iOS, iPadOS, macOS и других. По слухам в iOS 17 появится инструмент Personal Voice, который позволяет пользователям создавать искусственный голос после 15-минутного обучения. Так же в iOS 17 может появиться функция, которая превращает экран блокировки iPhone в дисплей в стиле умного дома, когда он наклонен горизонтально.

Сегодня Apple может представить MacBook Air с дисплеем 15 дюймов Фото: Apple

Мало что известно о том, что ждет macOS 14 и tvOS 17, но, как сообщается, Apple выпускает для watchOS 10 довольно большое обновление, которое добавляет новый интерфейс с большим количеством виджетов.

Что же конкретно предложит Apple своим пользователям станет известно уже через несколько часов. Презентацию в прямом эфире можно посмотреть вот по этой ссылке на Youtube.

Конференция начнется в 20-00 по киевскому времени

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