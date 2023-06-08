Китай имеет 10 тыс. фабрик по производству БПЛА: в чем причина такого размаха

Производители беспилотников переключились на стремительно растущий внутренний рынок.

Индустрия беспилотников в Китае преодолела отметку в $14 млрд по объему производства в 2022 году благодаря расширению местного рынка БПЛА, сообщает South China Morning Post. Это на 34% больше, чем в 2021 году, а количество предприятий, связанных с беспилотниками, в стране достигло более 10 тыс.

Дроны стали одним из самых динамично развивающихся секторов китайской экономики, поскольку они находят все больше применения в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, обслуживание энергетических линий, геологоразведка и доставка товаров.

По данным Китайской ассоциации БПЛА, в КНР в скором времени будет работать более 200 тыс. беспилотных систем. Уже сегодня в Китае официально зарегистрировано 95 тыс. дронов, которые принимают участие в логистических операциях.

Одним из основных факторов, который сыграл ключевую роль в росте производства БПЛА стала пандемия, заставившая сферу обслуживания осуществлять доставку клиентам с помощью беспилотников.

Санкции США, которые ограничили использование в стране дронов от ведущего производителя DJI (популярные модели Mavic) никак не отразилось на финансах компании. Она стала активнее работать на внутреннем рынке.

И хотя в южном технологическом центре Шэньчжэня, где находится DJI, количество компаний, базирующихся в городе, сократилось до 1300, но общий объем производства разработчиков дронов в прошлом году вырос до $6 млрд. По прогнозам CUA, к 2025 году рынок логистики дронами в Китае достигнет $8,1 млрд, а к 2030 увеличится еще в несколько раз.

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