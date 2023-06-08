Пограничники показали, как дроны спасают людей после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Аэроразведчики отправляют мирным жителям еду, воду и помогают эвакуироваться в безопасное место.

Украинский пограничник с позывным "Санта" поделился, как применял дроны для помощи людям на затопленной территории после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Видеоролик с его рассказом опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

До недавнего времени "Санта" вел аэроразведку и помогал Силам обороны уничтожать российских оккупантов в Херсонской области, но после прорыва дамбы приоритеты резко изменились. Теперь пограничник вместо боеприпасов отправляет с дроном еду и воду мирным людям, которые застряли на затопленных территориях.

"Гражданское население оказалось буквально в ловушке стихии и нуждалось в помощи. Было принято решение направить все наши усилия именно на спасение их жизней", — отметил аэроразведчик.

Аэроразведчик с позывным "Санта" Фото: Скриншот

Помимо провизии, оператор шлет пострадавшим обнадеживающие послания: "Эвакуация будет. Санта". В ролике показали, как бутылку с такой запиской получила женщина, которая ожидала спасения на чердаке дома — она выразила свою благодарность воздушными поцелуями в камеру БПЛА.

"Санта" вместе с дроном также сопровождал украинцев на лодках, указывая им путь к местам эвакуации. Благодаря этому многие жители Херсонской области сейчас находятся в безопасности.

Накануне писали, как воины ВСУ дроном передали воду семье в затопленном городе Алешки после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Спасаясь от поднимающейся воды, женщина и двое ее детей забрались на чердак, где их и заметил оператор БПЛА 406-й артбригады.

ВСУ также показали, как дрон-камикадзе помешал россиянам эвакуироваться после подрыва дамбы. Беспилотник догнал БТР и врезался в оккупантов, ехавших на нем.