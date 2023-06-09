Инженеры показали рой беспилотных подлодок: как Combat XLUUV изменят морские бои (видео)

Эти подводные аппараты дистанционно управляются с корабля-носителя и поступят на вооружение армии Южной Кореи.

Компания Hanwha Ocean (ранее известная как морское подразделение Daweoo) представила новый сверхбольшой подводный аппарат без экипажа, получивший название Combat XLUUV, сообщает Naval News. Необычные автономные субмарины показали на международной выставке морской оборонной выставке MADEX в Пусане, Южная Корея.

Сегодня не так много стран, которые имеют в своем флоте беспилотные подлодки, оснащенные торпедами, и Южная Корея стремиться стать в один ряд с Израилем, Японией, Францией и Германией.

Combat XLUUV оснащены двумя торпедными установками, имеют в длину 23 м и водоизмещение 60 т. Как предполагают военные эксперты, конфигурация торпедных отсеков предполагает использование тяжеловесных ракет LIG Nex1 Tiger Shark с проводным наведением, конформные гидролокаторы вдоль корпуса и X-образную конфигурацию руля направления.

Combat XLUUV могут проводит атаку роем субмарин Фото: Naval News

Пожалуй, самой необычной особенностью Combat XLUUV является возможность их использования в виде роя подводных беспилотников для атак противника. Любопытно, что ход беспилотных субмарин обеспечивается за счет литий-ионных батарей и системам AIP (независимыми от воздуха силовыми установками) — двумя технологиями, использованными в программе KSS III Batch 2.

Компания Hanwha Ocean заявляет, что уже получила контракт на "концептуальное исследование и испытания" от Управления программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) и, как ожидается, завершит этот этап исследования в конце 2023 года.

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