Куда бежать по тревоге? Новый сервис показывает все укрытия по Украине

Чат-бот в Telegram подскажет, как быстро добраться до безопасного места, но разработчики предупреждают: они не могут гарантировать, что укрытия работают.

Компания по разработке приложений и онлайн-сервисов Stfalcon в сотрудничестве с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) создала бота с информацией обо всех укрытиях в Украине. Подробности проекта айтишники опубликовали в Facebook.

Чат-бот под названием "Укрытие" доступен бесплатно в мессенджере Telegram. Пользователь может открыть его и отправить свою геолокацию, чтобы получить адрес ближайшего убежища. Воспользоваться им довольно просто.

Чат-бот "Укрытие" Фото: Facebook

Инструкция для бота "Укрытие"

открыть приложение на смартфоне;

нажать на кнопку "Загрузить" в виде скрепки;

выбрать "Расположение";

разрешить приложению доступ к геопозиции;

нажать на кнопку "Отправить мое местоположение".

На карте появится метка, где примерно находится устройство — ее можно переместить в любое место и увидеть, где поблизости есть укрытия. Благодаря этому жители Украины могут заранее спланировать маршрут на случай воздушной тревоги.

Cкриншот из чат-бота "Укрытие" Фото: Скриншот

Stfalcon предупредила: информация, предоставляемая ботом, является "рекомендательной", поскольку разработчики не могут гарантировать, что все укрытия в базе работают в настоящее время. Главная задача сервиса — показать людям наиболее безопасное место поблизости.

"Не пренебрегайте сигналами тревоги, присоединяйтесь к чат-боту, чтобы знать, куда направляться в случае воздушной тревоги", — обратились представители компании к украинцам.

1 июня женщина погибла во время обстрела Киева. Как рассказал ее муж, люди пришли к укрытию в Деснянском районе, но оно оказалось закрытым. В этот момент на киевлян упали обломки российской ракеты.

7 июня министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин отчитался о проверке укрытий в Киеве. По его словам, комиссия проинспектировала 3382 объекта (73% от общего фонда), из которых лишь 65% пригодны к эксплуатации.

9 июня в КГГА заявили, что в укрытиях Киева планируют установить автоматизированную систему открытия, которая уже тестируется в Дарницком районе. Как предполагают чиновники, технология должна гарантировать горожанам доступ к бомбоубежищам во время обстрелов.