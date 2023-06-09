Чипирование людей, гиперзвук и продление жизни: во что еще инвестирует создатель ChatGPT

Оказывается, у Сэма Альтмана есть множество других инвестиционных проектов, кроме всем известного чат-бота.

Глава компании OpenAI прославился созданием нейросети на основе языковой модели, которая управляет самым популярным чат-ботом ChatGPT, пишет Gizmodo. Сэм Альтман также инвестирует и в другие направления, в которых видит будущее и финансовый успех. Фокус подготовил для вас перечень самых странных проектов, в которые вкладывает деньги глава OpenAI.

Продажа редких спортивных карточек

В США очень популярно коллекционировать особые карточки, которые посвящены какому-либо виду спорта. В основном, конечно, это бейсбол и американский футбол. Сэм Альтман вложил немало средств в общий бюджет, насчитывающий $75 млн, компании Alt. Созвучно с фамилией Сэма, не так ли? Может быть, это повлияло на его решение инвестировать.

Продажа коллекционных карточек - одна из инвестиций Сэма Альтмана Фото: Соцсети

Этот стартап описывает себя как "лучшее место для покупки и продажи самых популярных коллекционных карточек по системе блокчейн". Компания Alt недавно расширила свой ассортимент и стала предлагать кроме спортивных еще и игровые карточки Yu-Gi-Oh! и покемоны.

Чипирование людей

Несмотря на все противоречия и ссоры со своим бывшим другом и инвестором в ChatGPT Илоном Маском Сэм Альтман активно вложился в его печально известный проект Neuralink, который призван осуществить главный кошмар всех параноиков и любителей теорий заговора – вживлять чипы в мозг людей.

Сэм Альтман с удовольствием вложился в проект Илиона Маска по чипированию Фото: Neuralink

На самом деле Маск хотел бы с помощью чипирования создать интерфейс "мозг-компьютер", что бороться с болезнями и помогать парализованным людям снова двигаться. Неизвестно, сколько именно инвестировал Альтман в проект Маска, однако судя по последним новостям, идея застопорилась из-за неудачных экспериментов, которые привели к смерти подопытных обезьян.

Лечение стволовыми клетками

Одна из благородных инвестиций Альтмана заключается в поддержке компании Aspen Neuroscience. Этот стартап работает над разработкой методов лечения стволовыми клетками, которые могли бы облегчить или даже обратить вспять болезнь Паркинсона. В этом лечении используются некоторые автоматизированные технологии. "Мы сочетаем биологию стволовых клеток с инновационными инструментами искусственного интеллекта, биоинформатики и производства для разработки индивидуальных подходов к пациентам", — говорят представители стартапа.

Глава OpenAI инвестирует в благородную миссию борьбы с болезнью Паркинсона Фото: New Atlas

Сэм Альтман участвовал в финансировании компании на начальном этапе в 2020 году и продолжает поддерживать ее исследования уже несколько лет.

Продление молодости

Создатель ChatGPT не спешит стареть, точнее, прикладывает все силы, в том числе и финансовые, чтобы это случилось как можно позже. Поэтому одной из инвестиций Сэма является стартап Retro Biosciences, который занимается "продлением жизни". Компания заявляет, что хочет использовать экспериментальные новые технологии, чтобы добавить десять лет "к продолжительности здоровой человеческой жизни" и на это благое начинание Альтман не пожалел $180 млн.

Продление молодости — одна из главных инвестиций современных миллиардеров Фото: Retro Biosciences

Эксперты посмеиваются, что если стартап удачно реализует свой план, то Сэм будет жить "долго и счастливо" в мире, который поработит разработанный им же искусственный интеллект.

Страховка от хакеров

В США набирает популярность услуга по киберстрахованию. Множество фирм открыли стартапы, которые предлагают спасть спокойнее и простым обывателям и большим фирмам, оградив их от финансовых потерь в случае атаки хакеров и потери критически важных данных.

Сэм Альтман вкладывает деньги в страхование от атак хакеров Фото: Getty

К этой популярной теме подключился и Сэм Альтман, который вложился в компанию Coalition. Он явно видит перспективу в такого рода услугах, ведь США, а особенно ее корпоративный сектор, все чаще подвергаются масштабным хакерским атакам со стороны Китая и России. Стартап описывает себя как "первого в мире провайдера активного страхования, призванного предотвращать цифровые риски до того, как они нанесут удар".

Термоядерный синтез

В последнее время Билл Гейтс активно продвигают идеи термоядерного синтеза, который поможет нам владеть миниатюрными ядерными реакторами "в каждом доме", образно говоря. Не отстает от него и Сэм Альтман, который вложил значительные средства в Helion Energy, стартап, который пытается найти новые альтернативы энергии, которые безопасны для экологии.

Сэм Альтман вкладывается в компактные термоядерные реакторы Фото: Helion Energy

Конечно, основной упор стартап делает на получение термоядерной энергии, а исследования ученых компаний ведутся на $375 млн, который в идею вложил глава OpenAI.

Гиперзвуковые перелеты

Вполне возможно, что этой идеей Альтман заинтересовался, просто потому что устал от обычных авиа перелетов. Совсем недавно он провел турне по Европе продвигая свой ChatGPT, а уже сегодня появился с той же миссией в Южной Корее. Трансатлантические путешествия занимают достаточно много времени по современным меркам, и миллиардеры хотели бы получить возможность телепортироваться в нужное место. Но пока это остается научной фантастикой, то они предпочитают инвестировать в гиперзвуковые перелеты на самолетах будущего.

Сэм Альтман мечтает ускорить свои перелеты благодаря такому гиперзвуковому самолету Фото: Hermeus Hypersonic Aviation

Недавно Альтман инвестировал в Hermeus Hypersonic Aviation, которая, по словам компании, занимается разработкой коммерческих гиперзвуковых реактивных авиалайнеров.

Криптовалюта по сетчатке глаза

Глава OpenAI активно продвигает собственную криптовалюту Worldcoin, которая будет определять владельца денег по уникальной сетчатке глаза. Это значит, что ваши деньги будут четко идентифицированы и вся цепочка покупок и платежей будет легко отслеживаться от владельца суммы к другому владельцу. По сути, Сэм хочет создать глобальную цифровую валюту, которую люди во всем мире смогут покупать и использовать. Однако для этого он просканирует сетчатку ваших глаз с помощью чудо-прибора под названием "Сфера" и отпечаток сетчатки будет привязан к валюте.

По мнению Альтмана, криптовалюта будещего будет привязана к сетчатке глаза

Конечно, Сэм говорит, что это сделано для защиты от хакеров и вы всегда можете доказать, что деньги ваши, но критики уже окрестили такую инициативу как "цифровой ГУЛАГ".

Как вы, наверное, заметили, большинство стартапов, в которые вкладывается и пытается развить Сэм Альтман – антиутопичны по своей сути. Впрочем, чему удивляться? Ведь сегодняшние миллиардеры Кремниевой долины славятся своими безумными идеями, словно сошедшими с экрана с фантастическим фильмом. С другой стороны, именно подобные идеи и двигают эволюцию.

Хотя любители теорий заговора видят в них тотальное порабощение человечества, ведь Сэм Альтман является членом Бильдербергского клуба, который ежегодной собирает элиту общества на "тайные собрания, где решаются судьбы империй и простых смертных".

Ранее Фокус писал о том, что у Сэма Альтмана не получилось "шантажировать" ЕС — ChatGPT не уйдет из Европы. Что известно.