Спутники раннего предупреждения зафиксировали подрыв Каховской ГЭС: чем это поможет

Космические инфракрасные сенсоры точно отследили время и силу взрыва плотины ГЭС.

Спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения плотины в Новой Каховке, сообщает издание The Times, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией. СМИ The War Zone раскрыло подробности о спутниковой группировке SBIRS.

Группировка SBIRS состоит из 9-ти спутников, 6 из которых находятся на геостационарных околоземных орбитах, а еще 3 — на высокоэллиптических орбитах, обеспечивая глобальное покрытие. Еще один, дополнительный, спутник используется для различных тестовых работ. Известно, что именно эти спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения плотины Каховской ГЭС.

"Время обнаружения этого теплового шлейфа подтверждает мнение независимых экспертов о том, что ГЭС стала целью преднамеренного нападения", — пишет СМИ.

Спутники SBIRS заменили группировку оборонной поддержки 1970-х годов, также состоящей из спутников с мощными инфракрасными датчиками, предназначенными в первую очередь для обнаружения баллистических ракет. Сегодня разрабатываются новые спутники раннего предупреждения, способные лучше обнаруживать и отслеживать новые типы гиперзвукового оружия.

Подробная информация о возможностях этих спутников строго засекречена, но считается, что их датчики способны улавливать даже очень слабые инфракрасные сигнатуры. По неподтвержденным данным, группировка SBIRS способна обнаруживать относительно небольшие ракеты (включая те, которые используются в боях "воздух-воздух"), большие взрывы и даже стрельбу из гаубиц и других артиллерийских орудий, говорится в материале. Так, именно спутники SBIRS смогли зафиксировать сбитие рейса 17 Malaysian Airlines в воздушном пространстве Украины и рейса 9268 Metrojet, когда он пролетал над территорией Египта, в 2014 и 2015 годах соответственно.

Также данные, полученные благодаря космическим инфракрасным сенсорам использовались OSINT-специалистами, когда те обращались к Системе управления информацией о пожарах и к ресурсам NASA, чтобы подтвердить крупные удары и другие инциденты или просто отследить боевые действия на территории Украины.

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