"Могут украсть секреты производства чипов": Нидерланды скрывают технологии от Китая

Правительство рассматривает методы запрета обучения для студентов из КНР по "особо чувствительным направлениям" ИТ-индустрии.

Власти Нидерландов работают над законодательством, которое будет использоваться для запрета китайским студентам университетских программ по чувствительным технологиям, включая полупроводники и оборону, сообщает Bloomberg.

Хотя формулировки в планируемом законодательстве, скорее всего, не будут конкретно упоминать Китай, но намерение состоит в том, чтобы не допустить, чтобы студенты из КНР получали доступ к конфиденциальным материалам в своих исследованиях, заявили собеседники издания.

Ранее в этом году правительство Нидерландов согласилось присоединиться к усилиям США по дальнейшему ограничению экспорта высоких технологий в Китай и начало расследование поглощения местного производителя чипов Nowi китайской фирмой Nexperia, что вызвало напряженность в отношениях с одним из ее крупнейших торговых партнеров.

В недавнем отчете голландской разведки утверждалось, что Китай "представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны". Разведывательное управление заявило, что многим голландским компаниям и учреждениям сложно правильно оценить риски экономического и научного сотрудничества с Китаем. Спецслужбы Нидерландов утверждают, что Китай старается всеми способами внедриться в голландские высокотехнологичные компании посредством корпоративных поглощений, академического сотрудничества, а также шпионажа.

Видимо, последней каплей чаши терпения послужил инцидент в ASML (один из крупнейших в мире производителей литографического оборудования для производства процессоров), когда компания обвинила бывшего китайского сотрудника в краже конфиденциальной информации.

Эксперты издания отмечают, что Нидерланды могли взять пример с США, которая в прошлом году сократила на 50% количество студенческих виз гражданам Китая на фоне напряженных политических отношений между странами.

Ранее Фокус рассказывал о том, что китайские квантовые компьютеры в 6 раз медленней аналогов из США: в чем главная причина.