"Хотел построить копию завода Samsung в Китае": арестован топ-менеджер корпорации

Обвиняемый нанес ущерб Samsung на $300 млн, украв технологии по производству чипов.

Прокуратура Сувона арестовала и обвинила бывшего топ-менеджера Samsung в промышленном шпионаже, сообщает агентство Yonhap News. Неназванный "65-летний бывший руководитель" собирался построить завод в Китае по производству процессоров, а все технологии для этого позаимствовал у своего работодателя.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении законов о защите промышленных технологий и предотвращении недобросовестной конкуренции. Его обвиняют в попытке построить полную копию завода Samsung в Китае после незаконного получения конфиденциальных данных компании, в том числе основных технических данных завода по производству микросхем (BED), а также схем технологического процесса и проектных чертежей в период с августа 2018 года по 2019 год.

Обвинение также предъявило обвинение шести другим лицам — одному сотруднику субподрядчика Samsung Electronics и пяти сотрудникам китайского производителя микросхем, основанного бывшим руководителем.

BED — это технология, необходимая для обеспечения отсутствия примесей на предприятиях по производству полупроводников. Схема процесса содержит информацию о плане этажа и размерах восьми основных процессов завода по производству микросхем. Такие коммерческие секреты, необходимые для производства чипов памяти DRAM и NAND размером менее 30 нм, считаются секретными национальными базовыми технологиями.

По данным прокуратуры, бывший руководитель пытался использовать украденные технологии и данные для создания копии завода, но его план провалился, поскольку инвестор (неназванная тайваньская компания) нарушила свое обещание и не выделила $6,2 млрд.

Однако обвиняемый успел создать несколько тестовых чипов и получил более $350 млн от других китайских инвесторов. Для пробной партии и для работы на пока еще не построенном заводе бывший топ-менеджер Samsung нанял около 200 человек из своей компании, а также из SK hynix Inc.

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