ИИ начал "проповедовать" в церкви: религиоведы считают, что нейросеть опозорится (фото)

Прихожанам понравилась проповедь созданная нейросетью.

Германия стала первой страной в мире, где в качестве проповедника выступил искусственный интеллект. Более 300 прихожан пришли в протестантскую церковь Святого Павла в Фюрте, чтобы послушать 40-минутную проповедь, составленную чат-ботом ChatGPT, сообщает Ars Technica.

Текст проповеди зачитали женские и мужские аватары, которые приняли участие в необычной службе в рамках съезда под названием Deutscher Evangelischer Kirchentag (Конгресс Немецкой евангелической церкви). Службу организовал Йонас Зиммерляйн — богослов и философ из Венского университета.

Проповедь от ChatGPT представили компьютерные аватары Фото: Getty

Конечно, ChatGPT составил текст проповеди по запросу самого богослова, который дал задание чат-боту: "Представь, что мы на церковном конгрессе, а ты – проповедник. Напиши свою проповедь". Зиммерляйн утверждает, что 98% проповеди написал именно искусственный интеллект, а оставшиеся 2% — это его поправки. Тема проповеди была посвящена оставлению прошлого позади, преодолению страха смерти и вопросам сохранения веры.

В целом, прихожанам очень понравилась проповедь чат-бота, хотя некоторые раскритиковали аватаров из-за отсутствия эмоциональности в голосе и мимике, из-за чего текст звучал как-то "бездушно". С другой стороны, коллеги Зиммерляйна отметили, что на удивление "ChatGPT-проповедник" хорошо справился с заданием и они ожидали, что все будет гораздо хуже.

Прихожане позитивно оценили стиль и текст проповеди от нейросети Фото: Getty

Зиммерляйн говорит, что не собирался рекламировать ИИ, как замену проповедникам, а хочет продемонстрировать, что нейросеть может помочь им высвободить время от написания проповедей для духовного наставничества. Впрочем, некоторые священники ожидают, что бездумное использование ИИ при написании проповедей может привести к конфузу, ведь очень часто чат-боты "галлюцинируют" (смешивают или выдумывают несуществующую информацию). В связи с этим они шутят, что: "с нетерпением ждут будущих скандалов и споров по поводу проповедей ИИ, которые актуальны между религиоведами на тему неправильных переводов между арамейским и древнегреческим языками".

Ранее Фокус рассказывал о том, в какие необычные проекты инвестирует деньги создатель ChatGPT.