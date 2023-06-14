Украинцы создали продвинутые дроны-камикадзе PEGAS+: уже взрывают технику РФ (видео)

Беспилотники на службе ВСУ стали еще более мощными и дальнобойными. Один из них уничтожил российскую БМП на передовой.

Украинские специалисты разработали новые дроны-камикадзе под названием PEGAS+, которые уже уничтожают российскую технику. Подробности в Telegram сообщила организация "Эскадрон", которая занимается производством беспилотников и обучением пилотов.

Разработчики уже давно поставляют различным подразделениям Сил обороны Украины свои FPV-дроны Pegas и Everstake. Теперь же они создали улучшенную версию "камикадзе" которая получила новую прошивку и конструкцию с увеличенной дальнобойностью, выносливостью и грузоподъемность, а значит, может нести больше взрывчатки.

"Пегас + был модифицирован для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам. И эти экипажи уже показывают фантастические результаты", — отчитались в организации "Эскадрон".

В качестве доказательства она опубликовала видео применения PEGAS+ неназванным подразделением украинских войск. Дрон-камикадзе столкнулся лоб в лоб с российской БМП-1 на проселочной дороге у поля, и в результате яркого взрыва бронетехнику оккупантов разорвало на части.

Ранее школа "Эскадрон" похвасталась партией улучшенных дронов "Everstake", которые отличаются от предшественников увеличенной дальностью действия. По словам волонтеров, один из БПЛА установил рекорд для FPV-моделей, преодолев 14 км от места взлета до поражения цели.

Недавно писали, как беспилотник от "Эскадрона" сорвал эвакуацию россиян после подрыва Каховской ГЭС. Группа российских войск ехала на бронетехнике рядом с селом Крынки в Херсонской области, где их и настиг дрон-камикадзе. В результате взрыва несколько оккупантов были убиты или тяжело ранены.