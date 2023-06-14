Разделы
Материалы
Диджитал Российско-украинская война

Украинцы создали продвинутые дроны-камикадзе PEGAS+: уже взрывают технику РФ (видео)

Фото: Скриншот | Российская БМП-1 взорвалась после удара дрона-камикадзе "Пегас+"

Беспилотники на службе ВСУ стали еще более мощными и дальнобойными. Один из них уничтожил российскую БМП на передовой.

Украинские специалисты разработали новые дроны-камикадзе под названием PEGAS+, которые уже уничтожают российскую технику. Подробности в Telegram сообщила организация "Эскадрон", которая занимается производством беспилотников и обучением пилотов.

Разработчики уже давно поставляют различным подразделениям Сил обороны Украины свои FPV-дроны Pegas и Everstake. Теперь же они создали улучшенную версию "камикадзе" которая получила новую прошивку и конструкцию с увеличенной дальнобойностью, выносливостью и грузоподъемность, а значит, может нести больше взрывчатки.

"Пегас + был модифицирован для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам. И эти экипажи уже показывают фантастические результаты", — отчитались в организации "Эскадрон".

В качестве доказательства она опубликовала видео применения PEGAS+ неназванным подразделением украинских войск. Дрон-камикадзе столкнулся лоб в лоб с российской БМП-1 на проселочной дороге у поля, и в результате яркого взрыва бронетехнику оккупантов разорвало на части.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Ранее школа "Эскадрон" похвасталась партией улучшенных дронов "Everstake", которые отличаются от предшественников увеличенной дальностью действия. По словам волонтеров, один из БПЛА установил рекорд для FPV-моделей, преодолев 14 км от места взлета до поражения цели.

Недавно писали, как беспилотник от "Эскадрона" сорвал эвакуацию россиян после подрыва Каховской ГЭС. Группа российских войск ехала на бронетехнике рядом с селом Крынки в Херсонской области, где их и настиг дрон-камикадзе. В результате взрыва несколько оккупантов были убиты или тяжело ранены.