Интернет для Солнечной системы: ученые всерьез занимаются масштабным проектом

Космический интернет сначала будет доступен для Земли и Луны, затем для Марса и, в конечном итоге, для Солнечной системы.

Директор отдела оборонных инноваций Инновационного подразделения Пентагона, Стив Бутоу, заявил о скором тестировании "космического интернета". В Пентагоне хотят испытать его возможности уже в 2023 году. Зачем военным понадобилась сеть вне Земли, объясняет Фокус.

Концепция гибридной космической архитектуры, или проще говоря космического интернета, уже получила поддержку в Конгрессе: комитет Палаты представителей по ассигнованиям заявил в своем недавнем отчете о том, что он приветствует "использование коммерческих космических сетей для создания "внешней сети" для будущей военной связи". В конгрессе считают, что столь масштабный проект должны курировать Космические силы США.

Пентагон еще в 2022 году заключил контракты с 7-ю разными компаниями, которые занимались разработкой сети, обеспечением кибербезопасности, интеграцией облачных сервисов, проведением дистанционного зондирования Земли и т.д. Демонстрация работы космического интернета, согласно планам, должна состояться в течение 24 месяцев.

По словам Бутоу, цель состоит в том, чтобы гиперкосмическая архитектура (космический интернет) была доступна сначала для Земли и Луны, затем для Марса и, в конечном итоге, для Солнечной системы. Но создание интернет-архитектуры в космосе будет очень отличаться от развертывания сети на Земле. К примеру, на нашей планете связь обеспечивается благодаря вышкам сотовой связи. Они стационарны, тогда как пользователи перемещаются, куда и когда им угодно, но в космосе буквально все движется с большой скоростью.

"В условиях космоса мы должны точно знать, где находятся вышки сотовой связи, а где находятся пользователи… в трех измерениях", — сказал Бутоу. — "Мы будем использовать облачные вычисления, программно-определяемые и устойчивые к задержкам сети".

Создание интернета в космосе, вероятно, окажет значительное влияние на экономику и выйдет далеко за рамки оборонной сферы, потому как организовать сеть — это полдела, ее ведь нужно еще и поддерживать.

"Новая космическая гонка — это не только гонка вооружений, но и экономическая гонка", — прокомментировал Бутоу. — "И раскрыть истинный потенциал того, что мы можем сделать в космосе, — это настоящая задача американских ученых".

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