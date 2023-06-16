Производители чехлов напряглись: смартфоны получат "неубиваемый" корпус (фото)

Согласно патенту, задняя часть iPhone будет оснащена специальными "бусинками".

Компания Apple планирует оснастить свои будущие модели смартфонов специальным покрытием из микрогранул, которые будут защищать корпус от царапин, сообщает Daily Mail. Патент на технологию был подан компанией еще в 2017 году и только сейчас принят и опубликован специальным ведомством США.

Новый патент Apple под названием "пространственные композиты" намекает на то, что у компании есть план, как найти золотую середину между долговечностью и гламуром, ведь граненая поверхность с микрогранулами будет мерцать, как полированные драгоценные камни.

Хотя диаграммы, представленные вместе с патентом, ясно указывают на то, что эта износостойкая задняя панель предназначалась для iPhone, некоторые эксперты утверждают, что более устойчивые к царапинам iPad, MacBook и другие устройства также могут в будущем получить подобную защиту.

Так выглядит в патенте защита корпуса специальными микрогранулами

Единственное, что не описывается в патенте — это то, как эта текстура будет чувствоваться, если к ней прикоснуться. А ведь тактильные ощущения – это одна из "фишек" Apple, на которую делал основной упор Стив Джобс.

Apple достаточно давно оснастила свои смартфоны защитой от воды, с потертостями на корпусе ей до сих пор не удавалось справиться, чем пользовались многочисленные производители чехлов.

Вокруг изделий компании они развили довольно прибыльную инфраструктуру и даже еще до выпуска новинок уже обладают всеми техническими характеристиками устройств, чтобы подготовить свои защитные чехлы к моменту выхода смартфонов и планшетов на рынок.

Публикация этого патента наверняка заставит их напрячься, побаиваясь оттока клиентов, однако эксперты их успокаивают: сегодняшние чехлы для техники Apple не только служат для защиты, но в больше мере предназначены для украшения и удобства носки дорогих устройств компании. Так что оттока клиентов не ожидается.

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