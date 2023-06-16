Солнечная электростанция на балконе: как можно избежать блэкаутов жителям многоэтажек

Солнечные панели PowerStream и PowerOcean помогут вам не бояться остаться без электричества из-за обстрелов российских оккупантов или получить независимость от энергокомпаний.

Компания EcoFlow давно известна на рынке альтернативных источников энергии и недавно она представила новые продукты: PowerStream и PowerOcean, сообщает The Verge. Эти модели уже продаются в Европе, а теперь они добрались и до США.

Неважно, владеете ли вы домом или снимаете квартиру — у EcoFlow теперь есть домашнее решение для солнечной энергии благодаря системам PowerStream и PowerOcean. Оба продукта предназначены для снижения ваших затрат на электроэнергию, обеспечивая при этом аварийное резервное питание в случае сбоя в сети, что становится все более распространенным явлением, особенно из-за постоянного обстрела городов российскими оккупантами. На Западе такие системы популярны в районах, которые страдают из-за отключений энергии в результате жары, а многие предпочитают таким образом экономить на оплате электричества.

Система PowerStream

Наибольший интерес у городских жителей наверняка вызовет модель PowerStream. Это небольшой генератор солнечной энергии с двумя солнечными панелями и батареей. Правда за полный "фарш" придется раскошелиться на 2660 евро.

Однако вы можете покупать конструкцию по частям: базовая станция начинается от 369 евро (в комплект входит микроинвертор и пару умных розеток). Заплатив 1011 евро, вы получите еще и две солнечные панели по 400 Вт на балкон, а если у вас нет своего аккумулятора на 2 кВт*ч, то придется выложить полную сумму, указанную выше. Впрочем, батарея нужна только для сохранения энергии. Нет батареи? Не проблема: микроинвертор просто подаст всю доступную энергию в ваш дом, чтобы помочь сократить ваши счета за электроэнергию.

Ежегодно PowerStream позволит получить около 1039 кВт*ч солнечной энергии Фото: EcoFlow

EcoFlow оценивает максимальное количество электроэнергии, ежегодно производимой PowerStream, на уровне около 1039 кВт*ч, что сэкономило бы европейцам около 415 евро в год в идеальных условиях. Получается, что окупаемость PowerStream составляет не менее пяти-шести лет в идеальных условиях, а с учетом необходимости менять батарею – наберутся все семь лет минимум. Но вы должны понимать, что солнечная энергетика – это долгосрочная инвестиция.

Система PowerStream

Это уже более серьезное решение для владельцев частных домов. PowerOcean, по сути, это более расширенная версия Tesla Powerwall от EcoFlow, которую теперь можно сконфигурировать как с одной батареей на 5 кВт*ч или до девяти батарей с общей емкостью 45 кВт*ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием средний по размерам дом в течение нескольких дней или гораздо дольше, если использовать накопленную энергию только на часть бытовых приборов.

Помимо батарей, другим основным компонентом системы PowerOcean является гибридный инвертор мощностью до 10 кВт для питания практически любого однофазного, а также трехфазного оборудования, такого как электрические плиты и водяные насосы. В EcoFlow говорят, что автоматическое переключение при сбоях в сети происходит настолько быстро, что "пользователи вряд ли заметят, что отключилось электричество".

PowerOcean наверняка заинтересует владельцев частных домов Фото: EcoFlow

EcoFlow также предлагает вариант комплектации PowerOcean DC Fit, который позволяет легко установить аккумуляторы до 15 кВт в уже существующие домашние солнечные системы.

Система PowerOcean имеет класс защиты IP65 (защита от пыли и струй воды), а батареи имеют автоматический подогрев, что позволяет им работать при отрицательных температурах. Это делает комплект пригодным для установки, например, на наружной стене, если есть карниз, обеспечивающий базовую защиту от дождя.

EcoFlow заявляет, что установка батареи PowerOcean может быть выполнена за 10 мин. и включает "сверхбыстрый трехэтапный процесс ввода в эксплуатацию". Тем не менее, в отличие от более простой системы PowerStream, для ее установки требуется профессиональный установщик.

Цены на EcoFlow PowerOcean будут сильно различаться в зависимости от типа корпуса, поэтому EcoFlow не называет стоимость системы. Для получения индивидуального продукта и плана установки вам придется зайти на сайт компании и связаться с производителем.

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