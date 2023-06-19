В Украине создали для военных "невидимую" рацию Himera G1: почему ее нельзя прослушать

По словам разработчиков, военные уже используют новые рации на передовой, не боясь, что россияне перехватят или подавят связь.

Украинские разработчики создали новую рацию, которая якобы не "глушится" российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Подробностями проекта они поделились с изданием Vector.

Команда инженеров представила на выставке Incience Conference 2023 в Киеве тактическую цифровую рацию Himera G1 Handhel Radio. Она позволяет вести переговоры на уровне отделения-взвода на расстоянии до 0,5 км в городской застройке и до 2 км в поле, его можно увеличить до 15 км с помощью ретрансляторов.

По словам разработчиков, защиту от взлома обеспечивает надежное 256-битное шифрование Advanced Encryption Standard (AES), а защиту от средств радиоэлектронной борьбы — технология псевдослучайной перестройки частот (ППРЧ). Рация в эфире постоянно "перескакивает" между частотами, поэтому ее практически невозможно засечь. Безопасности также способствует небольшая мощность излучения, поскольку россияне не смогут засечь работу Himera G1 с помощью комплексов радиоэлектронной разведки.

Специально для рации разработчики создали мобильное приложение, которое позволяет настроить различные параметры связи, используя смартфон на Android. У Himera G1 есть также режим GPS-маяка, чтобы украинским военным было проще найти и эвакуировать своих бойцов.

Характеристики рации Himera G1 Handhel Radio:

время автономной работы — 4 дня (в режиме 10/90);

уровень защиты от окружающей среды — IP65;

рабочая температура — от — 10 до +85 градусов Цельсия;

связь со смартфоном — Bluetooth 5.0;

разъемы — USB Type C, 3,5-мм (для наушников).

Инженеры собирают "Химеры" в Украине, используя преимущественно украинские детали, поэтому и стоит она недорого — около 4000 гривен. Бойцы Сил обороны уже использут новые рации на передовой.

Ранее писали, как россияне перехватывают связь в Украине комплексами РЭБ, прослушивая телефоны и рации. Чтобы не допустить утечки информации, украинские военные используют на позициях проводные телефоны.