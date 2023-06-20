Ученые зафиксировали масштабны перебои радиосвязи на Земле: в чем причина

Вспышки повлияли на работу низкочастотной радиосвязи, которой пользуются командиры воздушных и надводных кораблей.

18 и 19 июня на Солнце произошли две вспышки класса М с выбросом корональной массы в ходе одной из них. Ученые считают, что эти вспышки способны воздействовать на Землю — солнечный ветер, который возник как следствие, достигнет нашей планеты.

В течение последних 24 ч наблюдается умеренная солнечная активность. Из двух вспышек M самой крупной была вспышка M2,5 18 июня, вызванная солнечным пятном AR3336. Вторая M-вспышка — M1.4, — была зафиксирована 19 июня на юго-восточном лимбе Солнца. Она произошла в районе активной области, которая еще не учтена экспертами, а потому не имеет своего личного номера. Отмечается, что основным источником вспышек 18 и 19 июня было солнечное пятно AR3335, где наблюдались еще 6 C-касса.

Специалисты NOAA указывают на то, что после каждой M-вспышки происходило отключение низкочастотных радиосигналов на уровне R1. Первый случай отключения был зарегистрирован над Атлантическим океаном, к западу от побережья Северной Африки. Второй затронул восточное побережье Китая. Известно, что низкими частотами пользуются самолеты, а также корабли.

В следующие 24 ч в NOAA прогнозируют увеличение количества вспышек M- и X-классов. Прогноз составляет 99% для вспышек типа C, 40% для M-вспышек и 10% для X-вспышек. 20 июня ожидается усиление влияния солнечного ветра.

Ранее мы писали о том, что ученые при помощи солнечных лучей хотят создать "идеальную" навигационную систему.