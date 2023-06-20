Ученые попросили ChatGPT создать процессор и чат-бот легко справился с заданием

И хотя ИИ смог подробно описать только важную базовую часть нового чипа, ученые видят в этом огромный потенциал.

Группа исследователей из Университета штата Нью-Йорк сделала, казалось бы, невозможное: ученые успешно разработали полупроводниковый чип, используя простой человеческий язык запросов к искусственному интеллекту, сообщает Tom`s Hardwsre.

Исследователи описали основные требования к чипу простыми словами и привели конкретные примеры подобных разработок, а чат-бот выдал им вполне пристойный и, главное, работоспособный результат. И хотя следуя инструкциям ChatGPT у исследователей не вышло сделать полноценный готовый процессор типа Intel или AMD, все же подсказки нейросети помогли создать его важнейшие элементы, например логику, ответственную за создание микропроцессорной архитектуры на основе 8-битного аккумулятора. Не того аккумулятора, что под капотом машины, а аккумулятора в виде регистра, в котором хранятся промежуточные результаты вычислений.

Поток проектирования для использования LLM для создания IC интегральной схемы Фото: Скриншот

Также инструкции чат-бота были полезны при переводе с простого английского на программный язык аппаратных дескрипторов (HDL), который представляет фактическую геометрию, плотность и общее расположение различных элементов внутри чипа.

Ученые говорят, что автоматизация разработки новых процессоров с помощью искусственного интеллекта будет несомненным благом — это поможет ускорить работу инженеров. Но обязательно нужно все проверять и перепроверять, ведь есть риск заражения больших языковых моделей зловредным кодом и данными. И хотя сегодня риск этого чрезвычайно мал, но мутирующее вредоносное ПО, которое так же написано с помощью ИИ, может стать одной из главных опасностей будущего.

Ранее Фокус писал, что ИИ научили "видеть" картинки: нейросеть может описывать своими словами любое изображение.