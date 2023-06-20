"Сложно, но можно": в Китае продают "санкционные" чипы для ИИ, – журналисты-расследователи

Несмотря на запрет экспорта графических процессоров Nvidia A100 и H100 для нейросетей, в КНР их можно приобрести по завышенной цене у "нужных людей".

Еще в прошлом году США ввели санкции против Китая на поставку высокотехнологической продукции, что заметно застопорило процесс развития новых технологий в КНР, особенно в сфере искусственного интеллекта. Однако журналисты Reuters провели собственное расследование и выяснили все тонкости подпольной продажи "санкционки".

Где и за сколько продают чипы Nvidia

Как известно, лучшего и быстрого результата при создании нейросетей можно достичь только с использованием передовых специализированных GPU Nvidia A100 и H100. Каждый из них обходится в среднем в $10 тыс., однако китайским стартапам, которые делают ставку на искусственный интеллект, приходится выкладывать за санкционную продукцию вдвое больше. Кроме того, как рассказали источники, наличие денег еще не гарантирует нужного количества графических чипов, которые сможет предоставить продавец. Иногда придется ждать пару месяцев до следующей поставки.

SEG Plaza - это самый крупный рынок техники и комплектующих в Китае Фото: Getty

Вся торговля запретными процессорами Nvidia сосредоточена на крупнейшем в Китае радиорынке Huaqiangbei в южно-китайском городе Шэньчжэнь. Огромный торговый небоскреб SEG Plaza, первых десять этажей которого представляют собой настоящий рай для любителя электроники.

В Китае не запрещена продажа процессоров или любой другой западной электроники, но это не значит, что покупатель чувствует себя свободно. Нужно буквально втираться в доверия и аккуратно выспрашивать о нужном товаре продавцов, которые, если повезет, дадут контакты "нужного" человека.

Журналистам Reuters с трудом удалось найти такого поставщика и на условиях анонимности он заявил, что может продать несколько штук Nvidia A100 по $20 тыс., а если нужно больше, то придется ждать неделю или две.

Как выкручиваются китайские стартапы по разработке ИИ

Конечно, процессоры Nvidia для разработки и обучения нейросетей – штучный товар и совсем не массовый, но он крайне необходим молодым китайским компаниям, которые хотят оседлать волну искусственного интеллекта. Поэтому им приходится всеми силами находить лазейки и дико переплачивать посредникам.

"Сейчас мы ведем переговоры с двумя поставщиками, чтобы получить как можно больше этих чипов", — сказал журналистам Иван Лау, соучредитель гонконгской лаборатории Pantheon, который пытается приобрести хотя бы 4 новых карты A100 для запуска последних моделей искусственного интеллекта своего стартапа.

По его словам, те редкие перекупщики, которые предлагали ему чипы прямо из США сходу просили за них по $19 тыс. за графический процессор и сразу предупреждали, что никаких гарантий или техобслуживания они предоставлять не будут.

Еще два года назад чипы Nvidia A100 было очень просто купить в Китае, но сейчас - санкции Фото: NVIDIA

Фирмы-посредники признаются, что достают дефицитный товар прямо в США или соседних с Китаем странах (Индия, Тайвань, Сингапур). Берут они их у официальных поставщиков, у которых образовался излишек чипов на складах. Но тут нужно действовать осторожно – никто не продаст сразу много одному перекупщику, ведь это подозрительно.

Любопытно, но сталкиваться с "перекупами" и переплачивать приходиться не только частным, но и государственным компаниям Китая. Конечно, им несколько проще достать необходимые процессоры, поскольку они имеют связи в более высоких кругах и владеют неограниченным государственным бюджетом. Но все равно закупить сразу 50 или 100 процессоров Nvidia A100/H100 они не могут – посредники не хотят рисковать, опасаясь отслеживания торговых операций со стороны США.

Как США и Nvidia борется с контрабандой

А волноваться перекупщикам и нечистоплотным на руку дистрибьюторам действительно приходится. Министерство торговли США тщательно отслеживает несанкционированные или подозрительные операции с подобной продукцией и лишает такие фирмы лицензий и доступа к американскому рынку.

В свою очередь Nvidia при обнаружении подобной перепродажи клиентам или фирмам в подсанкционных странах тут же прекращает сотрудничество с дистрибьютором, и он больше никогда не сможет покупать продукцию известного техногиганта.

Медленные и поддельные чипы Nvidia

Однако США прекрасно осознают, что рынок Китая, насчитывающий 1,4 млрд человек, это все же лакомый кусочек. И что бе не злить своего же отечественного производителя и не терять налоги компании Nvidia официально разрешено поставлять в КНР "медленные", специально урезанные по скорости" графические чипы A800 и H800. И пусть таких процессоров требуется гораздо больше для развития искусственного интеллекта, зато китайские технокомпании Tencent Holdings и Alibaba с радостью покупают их в огромном количестве, потому что могут получить их в любом необходимом объеме и вполне легально.

Эти специально "приторможенные" чипы уже стоят в Китае $15 тыс, но их можно купить легально Фото: NVIDIA

Впрочем, возможность держать высокую планку развития нейросетей доступна только китайским крупным корпорациям, ведь для обучения языковой модели наподобие GPT от OpenAI, потребуется более 30 тыс. карт Nvidia A100, а значит проблема не только в наличии $600 млн на их покупку, но и в том, что достать такое количество чипов просто нереально.

Небольшим компаниям или стартапам кроме дефицита приходится сталкиваться и с мошенничеством. На торговых интернет-площадках КНР множество объявлений о продаже санкционных A100, но в подавляющем большинстве это будут подделки или восстановленные процессоры, которые могут окончательно выйти из строя в любой момент.

Покупать Nvidia A100 по объявлениям или у незнакомых продавцов опасно - можно нарваться на подделку Фото: Getty

Преподаватель экономики в Китайском университете Гонконга Винчи Чоу, которому чудом удалось приобрести для своей кафедры четыре процессора A100 сказал, что он очень пессимистично смотрит на развитие нейросетей в КНР. Если санкционная политика продолжится и дальше, то китайским стартапам придется покинуть КНР, чтобы иметь хоть какой-то шанс реализовать свои проекты.

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