Ученые создали мощнейший электродвигатель: подойдет даже для больших самолетов

На сегодня главным препятствием к экологичным полетам является отсутствие тяговых моторов, но авиаинженеры Массачусетского технологического института нашли выход.

Сегодня современные электродвигатели и батареи все еще недостаточны для полноценных авиаперелетов больших самолетов. Батареи недостаточно объемны, а двигатели могут выдавать только несколько сотен киловатт энергии, что недостаточно для поднятия в воздух полноценного авиалайнера, пишет IEEE Spectrum. Похоже, ученые МТИ уже решили одну из этих проблем с помощью своего двигателя, способного генерировать импульс мощности более чем в 1 МВт.

Конструкция представляет собой круглый барабан — ротор — с внутренней поверхностью, облицованной постоянными магнитами. Внутри ротора находится статор — цилиндрический кусок стали с внешней поверхностью, покрытой выступающими "зубьями". Они в свою очередь покрыты плотно скрученными медными проволоками. Прохождение тока по этим проводам создает сильное магнитное поле, которое взаимодействует с постоянными магнитами на роторе, вращая барабан и приводя в действие двигатель.

Схема электродвигателя инженеров MIT Фото: MIT

Команде Массачусетского технологического института еще предстоит собрать свое устройство, но они протестировали все основные компоненты и получили ожидаемых уровней мощности. В полностью собранном виде двигатель будет весить 57,4 кг, что соответствует удельной мощности 17 кВт/кг, что значительно больше, чем 13 кВт/кг, которые в NASA определили как необходимые для питания больших электрических самолетов.

Одним из наиболее важных элементов является то, как команда справилась с управлением температурным режимом. При производстве 1 МВт электроэнергии выделяется около 50 кВт тепла. В конструкции используется новый теплообменник с воздушным охлаждением, изготовленный из алюминиевого сплава, что позволяет достичь эффективности охлаждения, близкой к той, которую можно получить с жидкостной системой.

Ученые утверждают, что электродвигатели мощностью в мегаватт обязательно окажут влияние на авиацию, даже если технологиям аккумуляторов потребуется время, чтобы соответствовать потребностям авиаинженеров.

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