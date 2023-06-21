Инженеры создали автономный вертолет: на что способен аппарат и что о нем известно

К беспилотнику можно будет присоединить множество различных модулей для исследования территории.

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries представила на парижском авиасалоне свой компактный беспилотный вертолет, сообщает UAS Vision.

Небольшой размер неслучаен – аппарат служит беспилотным и быстрым средством доставки необходимого оборудования или припасов в труднодоступные районы. Вес в 50 кг на сегодня считается более чем солидным для БПЛА такого формата. Беспилотник вполне может обеспечить необходимыми медикаментами, боеприпасами или другим снаряжением небольшой отряд прямо на поле боя. С инженерной точки зрения эта модель построена на базе предыдущих беспилотных вертолетов ANKA-2 и ANKA-3 и обладает всеми их преимуществами в аспекте управления и авионики.

Модель построена на базе предыдущих беспилотных вертолетов ANKA-2 и ANKA-3 Фото: Соцсети

Кроме грузов автономный вертолет сможет нести на себе другую полезную нагрузку в виде камер или сенсорных датчиков. Таким образом его можно будет использовать в научных или даже военных целях для контроля и обследования территорий.

Если модель в будущем покажет себя с лучшей стороны, то компания обещает начать разработку подобных беспилотных вертолетов, но уже более крупных версий, которые смогут перевозить больше грузов.

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