В РФ заявляют о создании "ловца РЭБ": что это за устройство и как оно работает

По информации разработчиков, комплекс способен работать на частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц и вести наблюдение на 360 градусов.

Российский холдинг "Росэлектроника", входящий в корпорацию "Ростех", планирует презентовать на предстоящем в 2023 году Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) свою экспортную версию автоматизированного комплекса ЧВА-001-04РП-Э, способного нейтрализовать и игнорировать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

По информации холдинга, подготовленная для экспорта версия автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга, с внесенными обновлениями, впервые будет представлена на МВМС.

"Устройство может обнаруживать источники радиоизлучения объектов врага за пределами радиогоризонта, в том числе во время работы средств радиоэлектронной борьбы неприятеля", — указано в пресс-релизе.

По информации представителей "Ростеха", комплекс ЧВА-001-04РП-Э был разработан инженерами Научно исследовательского института "Вектор".

Данное оборудование, за счет низкого энергопотребления, составляющего не более 1 000 Вт, способно проводить работу на частотах от 300 МГц до 18 ГГц, удерживая полосу одновременного обзора в 500 МГц. Комплекс способен проводить наблюдение в секторе 360 градусов, благодаря оснащению подвижной антенной, сообщают производители.

Также известно, что комплекс ЧВА-001-04РП-Э можно размещать не только стационарно, но при помощи подвижных носителей, таких как колесная либо гусеничная техника.

Глава НИИ "Вектор" Сергей Скорых сообщил, что это средство РЭБ сможет позволить пеленговать источники радиоизлучения и наносить данные на специальную электронную карту.

Напомним, на днях стало известно, что новое РЭБ-устройство Nano SPEAR, представленной компанией Elbit Systems на авиасалоне в Париже, может обмануть любые ракеты.