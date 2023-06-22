Спутник размером с тостер получит микроскопические датчики: зачем они понадобились

Наночастицы будут использоваться в качестве сенсоров, что поможет спутникам быстро менять траекторию.

Ученые из Великобритании начали работать над методом, использующим наночастицы в качестве датчиков для небольших спутников размером с тостер, известных как CubeSats. Об этом сообщает издание EurekAlert.

По информации издания, Университет Уорик, Университет в Суонси и Университет Стратклайда получили 250 тысяч фунтов стерлингов на дальнейшие исследования наночастиц и квантовой физики в применении космических технологий.

Квантовая механика позволит создавать сенсоры на основе наночастиц

Новая технология основана на недавних достижениях в левитирующей оптомеханике, когда наночастицы, находящиеся в движении, удерживаются на одном месте. В ходе экспериментов стало ясно, что наночастицы могут демонстрировать поведение, регулируемое законами квантовой механики, описывающими взаимодействие атомов и субатомных частиц.

В рамках новой программы, финансируемой Космическим агентством Великобритании (UKSA), исследователи разрабатывают квантовую технологию для использования наночастиц в качестве сенсоров в космосе. Проект "Левитационные оптомеханические технологии в космосе" (LOTIS) будет осуществляться в течение 18 месяцев.

В задачи ученых входит разработка новых устройств, которые могли бы измерять плотность термосферы — слоя земной атмосферы примерно в 80 км над уровнем моря, чтобы рассчитать сопротивление, с которым сталкиваются спутники, когда возвращаются в атмосферу Земли, и помочь составить карту их траекторий.

"Мы разрабатываем высокочувствительные датчики для спутников, которые значительно уменьшены в размерах и способны выполнять измерения космической среды", — рассказал доктор Дэниел Ой, физик-теоретик из Университета Стратклайда в Глазго (Шотландия).

В рамках проекта планируется разработать устройства, используемые для измерения гравитационных полей, что может оказаться полезным для других технологий, например, использующихся при строительстве гражданских объектов.

"Мы видели, как ученые используют квантовую механику для развития космических технологий, например, когда эксперты из КНР применили квантовый процессор для моделирования условий черной дыры", — подчеркнул Доктор Джеймс Бейтман из Университета в Суонси.

Напомним, 9 июня стало известно, что летом 2023 года США планируют запустить в космос спутники программы Silent Barker, которые являются первыми в своем роде и будут сосредоточены именно на деятельности следить за Китаем и Россией в космическом пространстве.