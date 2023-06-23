"Зэкам" не дают читать книги по Java, зато Гитлер в свободном доступе: почему так происходит

Оказывается, система цензуры в тюрьмах США видит в книгах по программированию больше опасности, чем в "Mein Kampf" Адольфа Гитлера.

Правозащитные организации и авторы все больше сетуют, что в американских тюрьмах заключенные с большим трудом получают образовательные книги по программированию, но имеют свободный доступ к таким изданиям, как "Mein Kampf", например, пишет Gizmodo. Всему виной слишком сложная многоступенчатая цензура отбора печатных произведений.

Что опасного в книгах по ИТ

Согласно документам, полученным правозащитниками, Департамент реабилитации и исправления штата Огайо запретил 293 публикации за последние четыре года. К ним относятся ограничения на руководства по программированию, такие как: "A Smarter Way to Learn Java Script" и "Effective Java".

Руководство тюрем и цензоры объясняют запрет тем, что начитавших специальной компьютерной литературы заключенные могут получить навыки, которые помогут им сбежать, взломав компьютерные системы тюрьмы. Впрочем, самое известное произведение Гитлера им можно читать, но только в печатном виде (без иллюстраций и нацистских символов). В этом никакой угрозы надзиратели не видят.

Джошуа Блох, автор книги "Effective Java", остро реагирует на такой запрет. "Моя книга не более опасна, чем "Элементы стилистики". Первая учит писать качественный код, а вторая писать качественную прозу", — заявил Блох в комментарии журналистам Gizmodo. "Любое умение может быть использовано во благо или во зло", — подчеркнул он.

Тюремные власти боятся, что изучив программирование заключенные сбегут Фото: Getty

Какие книги еще запрещены в тюрьмах США

Кроме книг по программированию, в руки "зэков" никогда не попадут руководства по выживанию в армии, книга о колдовстве, книг о реформе тюрем, о тюремных восстаниях и биография мексиканского наркобарона Эль Чапо. Хотя, как ни странно, заключенные из Огайо могут ознакомиться с историей наркобарона из произведения, написанного в соавторстве с офицером Управления по борьбе с наркотиками, который помог выследить лидера картеля. Эту биографию тщательно проверили и в конечном итоге разрешили.

Как отбирают книги для заключенных в США

На самом деле, это действительно интересная и сложная процедура. Каждое литературное или другое произведение давно вышедшее или только появившееся на книжном рынке, проходит несколько этапов проверки.

На первом этапе книги проверяются сотрудниками тюрьмы еще в тюремной почтовой службе, после чего они решают, можно ли ее давать заключенному или лучше отправить на проверку цензорам.

Если книга вызывает подозрение, то тюремный служащий отправляет ее управляющему тюрьмой для оценки, который берет на себя ответственность за дальнейшие действия с ней (одобрить или отказать), при этом он обязан пояснить в служебной записке, почему книга запрещена.

По словам представителя тюремного департамента Огайо, который на условиях анонимности беседовал с журналистами, на самом деле под запрет попадает гораздо больше книг, ведь в статистике фигурируют только те, о которых подали апелляцию заключенные, получив запрет.

На самом деле, только надзиратели будут решать, что читать заключенным Фото: Getty

Библиотечный тюремный произвол

Как поведала журналистам писательница Хизер Энн Томпсон, автор книги, документирующей восстание 1971 года в исправительном учреждении Аттики, одобрение или запрет книг очень часто зависит от прихоти отдельных тюремных служащих по всей территории США. Играют роль их личные взгляды и увлечения. По сути, в большинстве случаев, они являются главными цензорами, даже если в тюрьме или округе действуют особые правила проверки, все равно только надзиратели в конечном счете будут решать, что читать заключенным.

Кстати, писательнице удалось выиграть суд против Департамента исправительных учреждений и общественного надзора Нью-Йорка на основании Первой поправки после того, как ее книги не могли читать в тюрьмах. Хотя пару страниц из ее произведения суд все-таки приказал удалить.

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