"Умные" торпеды будут запускать с самолетов с высоты 10 км, чтобы уничтожать подлодки

До этого летчикам приходилось опускаться на опасную высоту в 30 м для бомбардировки субмарин.

Специалисты компании Boeing получили $12 млн от Пентагона на создание пускового оборудования для летающих торпед. По информации Military Aerospace Electronics, это позволит самолетам ВМС США атаковать подводные лодки противника с больших дистанций и на больших высотах.

Пусковая система позволяет легкой торпеде Raytheon MK 54, установленной на борту дальнего морского патрульного самолета Boeing P-8A Poseidon, максимально точно атаковать морские цели с высоты в 10 км, что, по сути, превращает торпеду в планирующее оружие. Раньше летчикам приходилось снижаться до опасной высоты в 30 м для сброса боеприпаса.

Когда летающая торпеда приближается к воде, она сбрасывает крылья и хвост и берет на себя свою первоначальную роль "умной" торпеды, которая может обнаруживать, отслеживать и атаковать подводные лодки противника автономно. Сброс боеприпаса занимает от семи до 10 мин., прежде чем торпеда войдет в воду. В полете планирующее оружие полностью автономно и включает в себя компьютер управления полетом, навигационную систему на основе GPS и источники питания.

Атака с больших высот также позволяет авиации сократить время между обнаружением цели и атакой, а также запускать противолодочные средства за пределами досягаемости береговых средств противовоздушной обороны.

Проект по разработке новой системы запуска торпед прямо с самолетов должен быть завершен к декабрю 2025 года и ВМС США сразу получит первые образцы.

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