Военные хотят получить беспилотный броневик: для чего понадобилась такая машина

Агентство по вооружениям Польши объявило о намерении начать первичные консультации по поводу беспилотной разведывательной машины.

Армия Польши нуждается в бронированной машине разведки, которой бы солдаты могли управлять дистанционно, сообщает Defense24. Минобороны поручило специальному агентству по вооружениям начать консультации с производителями по поводу этого проекта.

В ходе консультаций военные эксперты хотят выяснить, насколько современные конструкторские решения позволяют создать такую БРМ. Так же требуется понять: можно ли получить подобный разведывательный автономный броневик от отечественных производителей или придется заказывать разработку за рубежом. Немаловажным являются тонкости обучения экипажей и решение вопросов логистики для армии.

Польские военные прекрасно понимают, что беспилотные платформы как таковые полезны в разведывательной роли, но они также могут использоваться в качестве вспомогательных платформ или машин для логистики, в том числе для перемещения легкой пехоты. Такие автономные радиоуправляемые БМР могут перевозить боеприпасы, продовольствие и другую полезную нагрузку. А так же использоваться для эвакуации раненых.

В качестве образца подобной машины может рассматриваться модель Łukasiewicz — PIAP Hunter UGV. Он разработан компанией AREX и вооружен пулеметом калибра 50 мм. UGV Hunter уже был испытан в Новой Дембе во время мероприятия FEX (Полевые экспериментальные учения), в ходе которого также были испытаны другие беспилотные платформы и новые решения — потенциально они вскоре могут быть введены в эксплуатацию в Вооруженных силах Польши.

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