5 причин купить Айфон СЕ 2022: актуальный и стильный смартфон

Айфон специального издания — продукт, которому с первого раза удалось покорить сердца требовательных поклонников техники Apple. На данный момент за плечами у американского производителя три успешных релиза SE. Самая новая версия Айфон СЕ 2022 идеально подходит для любителей компактных телефонов. В отличие от популярных фаблетов, диагональ экрана у нее — 4,7 дюймов. Это максимально комфортный размер для управления одной рукой и носки в кармане джинсов.

Главная причина для покупки SE — актуальность. Он вышел в прошлом году, немногим раньше iPhone 14, поэтому технические характеристики соответствуют требованиям времени. Чип A15 (как у "тринадцатки" и мини-Айпада) обеспечивает шуструю и продуктивную работу даже в требовательных приложениях. Объем памяти можно подобрать под разные задачи:

для звонков, переписок, электронной почты — 64 Гигабайта;

для фоток и софта — 128 Гигабайт;

для мультимедийных данных, программ и игр — 256 Гб.

Особенности дизайна

Привлекательный внешний вид в лучших традициях "Яблока" — еще один повод обзавестись миниатюрным гаджетом. Закругленные боковые грани, минималистичный вырез под объектив сзади, отсутствие "моноброви", полюбившаяся многим кнопка "Домой" — iPhone SE не похож на современные смартфоны с типовым дизайном.

Цвета — на любой вкус:

красный смотрится стильно и отлично сочетается со смелыми образами. Покупка Айфона в этом оттенке — доброе дело, так как часть средств направляется на благотворительность;

"темная ночь" — классическая расцветка, которая присутствует в большинстве линеек Apple. Отличается практичностью, поскольку на корпусе не видны загрязнения;

"звездное сияние" — привлекает элегантностью. Свежее решение вместо золота или серебра.

Хорошая автономность

Маленькие смартфоны редко могут похвастаться выносливой батареей и долгой работой без подзарядки. iPhone SE в этом плане радует. Даже при высоких нагрузках он медленно тратит заряд аккумулятора. Производитель обещает до 15 часов проигрывания видео и не обманывает. Также полного заряда хватает на 7-8 часов игр, почти 20 часов чтения книг и работы с документами, до 50 часов прослушивания песен.

Если экономить (установить минимальную яркость, не разговаривать долго и не запускать "прожорливое" программное обеспечение), можно не заряжать телефон больше суток.

Отсутствие проблемы перегрева

Тесты показывают, что греется смартфон гораздо меньше, чем предшественник (Айфон СЕ второго поколения). Соответственно, его всегда удобно держать в руках. Через чехол нагрев практически не ощущается, что особенно ценно в теплое время года.

Доступная стоимость

Цена у iPhone SE 2022 приятная — ближе к среднему сегменту. В отличие от флагманов из четырнадцатой серии, этот гаджет позиционируется как доступный. Даже в максимальной комплектации он стоит адекватных денег. К тому же, купить его можно с хорошей скидкой.

Не стоит беспокоиться, что СЕ быстро окажется "за бортом". Обновления на него будут выходить в ближайшие несколько лет, поэтому комфортная эксплуатация гарантирована.