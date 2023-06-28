Как США собираются победить Китай в будущей войне при помощи высоких технологий

В ход пойдут нейросети, связь 5G, противоспутниковое оружие и, конечно же, разные дроны.

Китай проигрывает сценарий войны с США, пытаясь рассчитать свои возможности не только на суше, море, в воздухе, но и в космосе. Анализируя эти угрозы, военные США также разрабатывают стратегии, которые они могли бы задействовать в Тихом океане и в космическом пространстве.

Как США будут противостоять Китаю в космосе

Большая часть военной космической техники засекречена, поэтому узнать, как в представлении Пентагона может выглядеть "наступательная операция" в космосе, — нельзя. Предполагается ли блокировка спутниковых сигналов, или же физическое уничтожение спутников, ракет-носителей и другой техники противника? Однако известно, что Космические силы уже готовят спутниковых операторов к возможным атакам, памятуя о том, что Россия и Китай ранее продемонстрировали работу систем, мешающим мирным космическим операциям. В Пентагоне сделали вывод о том, на что готовы пойти эти две страны.

Согласно сообщению armscontrol.org, Россия в 2021 году била по спутникам поражение. Китай доказал свою способность захватывать и буксировать космические корабли с помощью спутника SJ 21, который недавно вывел неработающий китайский спутник с геостационарной орбиты.

"Мы должны прекратить споры о том, является ли космос полем для ведения боевых действий. Мы должны думать над тем, как мы можем победить в такого рода конфликте" — сказал генерал-майор Дэвид Миллер, директор Космического командования США по операциям, обучению и развитию сил.

Военные США пристально следят за поведением России и Китая с помощью спутников наблюдения за космическим пространством — GSSAP (программа геосинхронной космической ситуационной осведомленности). Эти спутники движутся по геостационарной орбите и отслеживают все виды деятельности в космосе. Особое внимание уделяют спутниковой связи, которая критически важна для руководства США и других стран-союзниц, и может стать целью Китая в будущем.

Вторжение России в Украину продемонстрировало важность спутниковой связи во время войны. Starlink от SpaceX помог ВСУ атаковать российские войска. Компания Илона Маска отправила в Украину тысячи спутниковых интернет-терминалов в течение нескольких месяцев после вторжения России, а недавно Пентагон подтвердил, что США закупят еще больше терминалов для Украины.

Starlink помог ВСУ противостоять ВС РФ. В будущих войнах спутниковый интернет сыграет важную роль Фото: Иллюстративное фото

Как технологии могут упростить техобслуживание флота ВВС

Если случится война с Китаем, то США, скорее всего, потребуется сеть баз, расположенных на небольших островах в Тихом океане. Это весьма неудобно при налаживании логистики и выполнении ряда других. Чтобы быть готовыми к такому сценарию, ВВС США работают с Boeing над беспилотниками, искусственным интеллектом и дополненной реальностью на базе протокола 5G. Все эти технологии помогут ускорить и упростить выполнение основных задач технического обслуживания.

На базе Перл-Харбор-Хикам на Гавайях члены 15-й группы технического обслуживания ВВС испытали новый способ выполнения задач по техническому обслуживанию, использовав автономные дроны для плановых осмотров самолетов, поиска коррозии, поврежденных заклепок и других повреждений. Применение БПЛА помогло значительно сократить время и сложность проверок, передает defenseone.com.

Беспилотники могут значительно сократить время и сложность инспекций, ведь проверка только хвостовой части C-17 занимает 6 ч, сказал Скотт Белэнджер, работающий в службе поддержки Boeing Global Services.

"Вы должны собрать персонал, проинструктировать его касательно технике безопасности, пригнать подъемники, надеть ремней безопасности, получить шлемы, проверить, работают ли все нужные подъемники, если нет, то найти замену… В общем, это просто целый процесс", — прокомментировал он, намекая, что все это занимает много времени, которое можно было бы сэкономить.

В компании Boeing экспериментируют с так называемой автономной инспекцией самолетов. В ходе тестов выяснили, что дрон, летающий вокруг авиасудна, довольно быстро находит проблемные места с помощью ИИ и функции распознавания изображений, а затем связывается с обслуживающим персоналом для проверки результатов. В итоге инспекция длится 30 мин.

Выполнять задачи стало еще проще благодаря Microsoft Hololens

"Вы сможете просто ввести бортовой номер самолета, щелкнуть в любом месте 3D-модели этого самолета и увидеть историю проверок именно той части, на которую вы нажимали. При этом вы можете находиться на другом континенте", — пояснил Алли Лочер, старший менеджер в Boeing.

Инженеры выяснили, что дрон, работающий "в паре" с людьми, также более точен, чем люди-инспекторы. Система автономной инспекции самолетов продемонстрировала точность в 70%, тогда как проверка при содействии только людей имеет точность в 50%. И Boeing считает, что точность системы со временем будет улучшаться, поскольку специалисты по техническому обслуживанию будут использовать ее чаще и маркировать больше данных.

В отдельной экспериментальной программе Boeing по использованию 5G для задач технического обслуживания, получившей название ATOM, используется гарнитура виртуальной реальности Microsoft Hololens, чтобы дать ремонтным бригадам визуальные подсказки для решения проблем и позволить другим, более опытным техническим специалистам в других местах увидеть то, что видит техник.

Итак, насколько виртуальная реальность действительно улучшает навыки технического персонала? Могли бы вы снять неподготовленного летчика со взлетно-посадочной полосы, посадить его или его в гарнитуру виртуальной реальности и превратить его в более опытного техника? Белэнджер сказал, что в будущем это возможно.