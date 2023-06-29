ИИ написал массу бессмысленных книг, но люди с удовольствием их покупают: в чем причина

"Авторы" дают литературные задания чат-боту ChatGPT, а потом продают его "творения".

Бессмысленные книги, созданные искусственным интеллектом, вошли в списки бестселлеров Amazon в начале недели, сообщает Vice. Среди них были книги с такими названиями, как "Архитектура абрикосового штрих-кода" и "Внимание Джессики". Впрочем, Amazon за пару дней приняла меры против сгенерированной литературы и убрала их из списка бестселлеров.

Впрочем, некоторые из произведений, написанных с помощью ИИ, еще держаться в "топе". Например, 90-е место в списке 100 лучших бестселлеров в категории "Современный роман для подростков" занимает книга "Подожди, ты любишь меня", а ее обложка представляет собой черно-белую фотографию чайки с неоново-желтой полосой, протянутой через нее, с текстом заголовка. У книги есть два отзыва с одной звездой, и в обоих она названа "фальшивой книгой".

Хотя сгенерированные с помощью ИИ книги больше не входят в список бестселлеров, по крайней мере сегодня, но они по-прежнему доступны для поиска на сайте, и пользователи могут даже прочитать образцы книг. "Архитектура абрикосового штрих-кода", например, начинается со слов "Черная кружевная пижама, очень короткая юбка, самое главное, теперь эта кружевная пижама вся мокрая". Но самое удивительное, что многие люди успели приобрести подобные "шедевры литературы" и, видимо, не откажутся от покупок и дальше.

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