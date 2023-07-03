Минус 100 целей: украинский дрон Perun уничтожает солдат и технику РФ с неба (видео)

Украинский дрон Perun хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.

Дрон Perun, который разработали в Украине, эффективно зарекомендовал себя на поле боя во время контрнаступления ВСУ. Видео работы этого БПЛА опубликовал секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко на своей странице в Facebook в понедельник, 3 июля.

Политик написал, что гордится своей командой, которую он собрал еще в начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Как доказательство результативности ее работы, Костенко опубликовал видео, на котором работает новая украинская разработка — дрон Perun.

Вот так выглядит дрон украинской разработки, который уже поразил 100 целей Фото: Скрин видео

На нем видно, как дрон, который на фронте используют спецназовцы, поражает различные цели. Одинаково успешно он справляется как с военными автомобилями и другой техникой ВС РФ, так и с живой силой противника. Дрон с помощью системы управления долетает до квадрата, в котором расположена цель, а потом с высоты скидывает на нее боеприпас.

Нардеп Костенко уточнил, что дрон уже поразил свои юбилейный 100 целей.

Напомним, 3 июля украинцам показали на видео, как дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

Кроме того в мае 2023 года спецназ ВСУ с помощью дронов уничтожил две САУ россиян. В Херсонской области две самоходные артиллерийские установки российской армии при помощи дрона Perun.