Украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон: взрывает даже танки ВС РФ (видео)

Четырехколесная машина стоит всего 30 тыс. грн и похожа на игрушку, но на деле является опасным оружием.

22-летний украинец Евгений Гнаток изобрел для Вооруженных сил Украины уникальный наземный дрон. Об этом пишет медиа "ШоТам?".

По словам самого изобретателя, его техника — это недорогая модель наземного дрона. Евгений Гнаток назвал свою разработку в честь погибшего товарища, у которого был позывной "Сирко".

Чтобы довести разработку до идеального состояния, мужчина переделывал ее более 20 раз. Деньги на нужные детали собирал во время стримов.

"Он ("Сирко", — ред.) подъезжает к танку или к скоплению военных и взрывается. Также может падать в окоп и взрываться там", — рассказал о своем изобретении военный.

Что известно о наземном дроне "Сирко"

Дрон перемешается с помощью четырех колес и внешне похож на игрушечную машину. Основное преимущество "Сирка" в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.

Технические характеристики БПЛА:

цена — 30 тыс.грн;

назначение — разведка, подрыв техники и живой силы противника, доставка боеприпасов;

радиус работы — 50 км.

Кто такой Евгений Гнаток, изобретшей наземный дрон

Сам Гнаток — воспитанник интерната, которого в государственное учреждение в семимесячном возрасте отдала мать. Парень начал зарабатывать на себя с 10 лет: мыл окна, раздавал листовки, собирал овощи в теплицах.

В школьном возрасте увлекся конструированием и моделированием. Когда Евгения на некоторое время забирали из интерната домой, он наблюдал за работой отчима, который был инженером тяжелых ракетоносителей.

В 18 лет Гнаток впервые попал на фронт. Сначала воевал в Киевской области, несколько позже — в Авдеевке.

Напомним, в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе.

Также украинцам показали, украинский дрон Perun уничтожает солдат и технику РФ с неба. Украинский дрон Perun хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.