"Убийца Twitter": новая соцсеть Цукерберга Threads привлекла более 10 млн человек

Для входа достаточно иметь учетную запись Instagram и там уже появились первые известные персоны.

В четверг, 6 июля, Марк Цукерберг и его компания Meta запустили свою новую социальную сеть Threads, которая является аналогом Twitter Илона Маска, сообщает Business Insider.

Новое приложение, которое доступно на мобильных платформах и в веб-версии, внешне очень похоже на Twitter и позволяет публиковать своим пользователям сообщения длинной 500 символов по сравнению с 280 символами в соцсети Маска. Каждая публикация может включать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут — вдвое больше, чем у главного конкурента. Западные обозреватели уже назвали Threads "убийцей Twitter".

У новой соцсети от Meta уже есть несколько первых звездных пользователей, в том числе Гордон Рамзи, Шакира, Стивен Бартлетт, Гэри Ви и другие. Причем отдельная регистрация не нужна – если у вас есть учетная запись Instagram, то вы уже зарегистрированы и можете пользоваться Threads. Ваше имя пользователя в Instagram сохранится, но вы сможете изменить его после настройки учетной записи. Кстати, вам не нужно искать нужных людей вручную — вы можете подписаться на те же учетные записи, на которые вы уже подписаны в Instagram.

Марк Цукерберг уже активно пользуется своей соцсетью Фото: Скриншот

Марк Цукерберг в Threads написал, что всего за 7 часов число пользователей соцсети превысило 10 миллионов человек.

"Наше видение состоит в том, чтобы взять лучшие части Instagram и создать новый опыт для текстовых сообщений, идей и обсуждения того, что у вас на уме", — заявил Цукерберг в Instagram.

В последнее время у Twitter из-за экспрессивной системы управления соцсетью и скандалов появилось множество альтернатив в виде: Bluesky, Mastodon, Spill, Substack Notes и других. Пользователи активно обсуждают, как сегодняшнюю ночь провел Илон Маск и наблюдал ли он за запуском Threads, а может быть даже сам уже анонимно подписался на соцсеть Цукерберга, чтобы под псевдонимом критиковать своего конкурента.

Ранее Фокус писал, что бывший глава Twitter Джек Дорси обещает создать "демократичный интернет", где корпорации не смогут собирать данные пользователей. Он создал соцсеть Bluesky, но пускают туда только по приглашениям.