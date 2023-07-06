"Мобилизация в Украине сворачивается": хакеры заявили об удалении базы призывников

Хакерская группа "Солнцепек" якобы взломала государственную систему, где хранились данные всех военнообязанных украинцев. Госспецсвязи опровергло эту информацию.

В России хакеры из группы "Солнцепек" сообщили о том, что якобы сорвали всеобщую мобилизацию в Украине. Соответсвующий пост появился в Telegram-канале хакерской группировки в четверг, 6 июля.

Хакеры заявили, что атаковали Государственную службу статистики Украины, которая ведет учет граждан призывного возраста и передает данные Территориальным центрам комплектования Минобороны для мобилизации. Они якобы уничтожили контроллеры доменов и сервера, удалили информацию с компьютеров сотрудников ведомства, включая базы данных. В качестве подтверждения они выложили некую "внутреннюю документацию", украденную во время атаки.

В другом посте "Солнцепек" разместила скриншот публикации на странице Госстата Украины в Facebook, где пресс-служба объявила о кибератаке. В ней отмечается, что ведомство перестало оказывать услуги органам власти, СМИ и украинским организациям.

Хакеры разместили пост на взломанной странице Госстата в Facebook Фото: Telegram

"Всеобщая мобилизация на Украине сворачивается — уничтожена целая сетка базы данных государственной службы статистики", — прокомментировало российское медиа Mash.

Оно уверяет, что на основе этих данных в ТЦК формировали списки военнообязанных и рассылали повестки украинцам. Как предположили россияне, в результате атаки механизмы взаимодействия службы статистики с ТЦК уничтожены, важная информация может не подлежать восстановлению и, как следствие, всеобщая мобилизация в стране сорвется.

Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации Хакеры из группы "Солнцепек" заявили, что сорвали мобилизацию в Украине, получив доступ к важной информации

Хакерская атака "Солнцепека": заявление Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации на своей официальной странице в Facebook опровергла новости о том, что хакеры "Солнцепека" уничтожили важную базу данных и сорвали мобилизацию в Украине. По словам пресс-службы ведомства, "враг в очередной раз отчитался о победе, которой не было".

По предварительным данным, в результате хакерской атаки с применением программы-вайпера, пострадали несколько рабочих компьютеров сотрудников Госстата. Злоумышленникам удалось получить доступ к Facebook-странице Госстата и опубликовать пост. С техникой сейчас работают специалисты, а работа официального веб-сайта службы временно остановлена.э

"Деятельность Государственной службы статистики Украины не предусматривает оказание помощи налоговым органам или оказание Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Напомним, в начале июля расследователи рассказали украинцам, кто стоит за группой кибертеррористов "Солнцепек". Эта группировка хакеров каждый месяц наносит удары по украинской инфраструктуре и СМИ, но теперь стало известно, кто ими управляет и какие последствия несут их атаки.

Кроме того 19 июня СМИ писали о том, что российские хакеры из группы "Солнцепек" атакуют Украину на фоне контрнаступления ВСУ. Кибепреступники сосредоточились на украинских поставщиках услуг, СМИ, критической инфраструктуре и сборе данных из правительственных сетей.